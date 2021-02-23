Rusya: İdlib'deki militanlar, sivillerin bölgeden çıkışını engelliyor

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Sıtnik, bugünkü basın brifinginde, Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib bölgesindeki duruma ilişkin bilgilendirmede bulundu.

İdlib'den ayrılmak isteyen siviller için pazartesi günü Serakib, Miznaz ve Ebu Azeydin geçiş noktalarının açıldığını anımsatan Sıtnik, "Radikal silahlı oluşumların militanları, bölge sakinlerinin Suriye yönetiminin kontrolündeki bölgeye geçmesini silah ve tutuklama tehdidi altında yasaklayarak noktalarının faaliyetini engelliyor" dedi.

Sıtnik, "TSK birliklerinin çıkış koridorlarında vatandaşların güvenliğini sağlayamaması, ABD'nin boğucu yaptırımlarının yarattığı nitelikli tıbbi yardım eksikliği ve acil sosyo-ekonomik durumdan etkilenen sivillerin durumunu kötüleştiriyor" ifadelerini kullandı.

Rus yetkili, Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgeyi kontrol eden TSK'yı, üstlenilen yükümlülüklerin yerine getirilmesinde ilkesellik sergilemeye ve geçiş noktalarından yararlanmak isteyen sivillerin güvenliğini sağlamaya çağırdı.