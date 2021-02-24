Katar ile Mısır arasında Körfez uzlaşısının ardından ilk resmi temas gerçekleşti: İş seyahatleri yeniden başlatılacak

Katar ile Mısır arasındaki ilk resmi temasın, Kuveyt'te iki ülke heyetinin Körfez uzlaşısının uygulanmasını ele aldığı toplantı ile gerçekleştiği belirtilirken, görüşmelerde iki ülke arasında iş seyahatlerinin yeniden başlatılması yönünde karar alındığı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Katar ve Mısır heyetleri, El Ula zirvesinde varılan Körfez uzlaşısının uygulanması için gerekli mekanizmaları oluşturmak için Kuveyt'te bir araya geldi.

Tarafların Ula Bildirisi'nin ardından Katar ile Mısır arasında güven inşa edilmesine yönelik iki ülkenin attığı adımları memnuniyetle karşıladığı kaydedilen açıklamada, heyetlerin ikili ilişkilerin geliştirilmesi için alınacak tedbirleri görüştüğü kaydedildi.

Statement : Qatar, Egypt Hold First Talks in Kuwait after Al-Ula Declarationhttps://t.co/gKrWB5dnQa#MOFAQatar pic.twitter.com/jUN68iaANl — MOFA - Qatar (@MofaQatar_EN) February 23, 2021

Öte yandan Russia Today'e (RT) konuşan kaynaklar, tarafların, iki ülke arasında iş seyahatlerinin yeniden başlatılması konusunda mutabık kaldığı bilgisini verdi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan 20 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, Mısır ve Katar'ın karşılıklı olarak diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması konusunda anlaştığı belirtilmişti.

Mısır, 18 Ocak'ta da Körfez krizi nedeniyle 2017'den bu yana askıya alınan Katar'a yönelik uçuşların yeniden başladığını duyurmuştu.