Rusya: Militanlar, İdlib'deki geçiş noktasına saldırdı

Rusya'nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Sıtnik, bugünkü basın toplantısında, "24 Şubat günü, Nusra terör grubu militanları, Serakib geçiş noktasını havan toplarıyla ateş altına aldı. Ayrıca, el yapımı insansız hava aracıyla saldırı düzenlendi" açıklamasında bulundu.
Rus askeri birlik komutanlığının, geçiş noktasında görev yapan kişileri tahliye etme kararı aldığını söyleyen Sıtnik, saldırıda yaralananların olup olmadığını belirtmedi.
Yetkili, Suriye'nin kuzeybatısındaki bölgeyi kontrol eden Türk ordu komutanlığına, geçiş noktalarından yararlanmak isteyen sivillerin güvenliğini sağlama talebini yineledi.
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