Kayıt
02:07 25 Şubat 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Doğu Akdeniz

    Hamas yöneticisi Dr. Basem Naim: Doğu Akdeniz’deki haklarımızın korunması için Türkiye’yle işbirliğine hazırız

    © Fotoğraf : MSB
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 52
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/1c/1042744204_0:0:1600:900_1200x675_80_0_0_8e195f887c4c6171622fa0395f8ac14e.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202102251043893779-hamas-yoneticisi-dr-basem-naim-dogu-akdenizdeki-haklarimizin-korunmasi-icin-turkiyeyle-isbirligine/

    United World International adlı uluslararası analiz sitesine konuşan Hamas yöneticisi Dr. Basem Naim, “Akdeniz’deki haklarımızın korunması için Türkiye’yle işbirliğine hazırız” ifadelerini kullandı.

    United World International yazarı Onur Sinan Güzaltan'ın sorularını yanıtlayan Dr. Basem Naim, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ve Filistin arasında işbirliği ihtimalinin değerlendirdi.

    Naim kendisine yöneltilen 'Uluslararası hukuka göre Gazze Şeridi üzerinden Filistin’in de Doğu Akdeniz’deki yeraltı kaynakları üzerinde hakkı bulunuyor. Türkiye’nin bölgede aktif bir siyaset izlediğini biliyoruz. Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ve Filistin arasında işbirliği ihtimali görüyor musunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:

    "Evet, tabii… İsrail işgali sadece denizde değil karada ve havada da haklarımızı gasp etmiş durumda. Doğu Akdeniz’de haklarımızda aynı şekilde İsrail tarafından gasp edildi. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleriyle, gaz ve diğer kaynaklar konusundaki haklarımızı elde etmemizi sağlayacak her türlü işbirliğine hazırız."

    Türkiye-İsrail ilişkilerini de değerlendiren Hamas yöneticisi Dr. Basem Naim, İsrail’in Türkiye’den normalleşme şartı olarak, Hamas’a verdiği desteği sonlandırmasını talep etmesini 'şantaj' olarak nitelendirdi. Naim sözlerine şöyle devam etti:

    "2011 yılında gerçekleşen esir değişimi sonrası Hamas liderinden bazıları Türkiye’de ikamet etmeye başladılar. Türkiye’de yaşayan Hamas liderleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurallarına, düzenlemelerine ve kanunlarının farkındalar, saygı duyuyorlar ve uyuyorlar. Türkiye’ye zarar verecek bir faaliyetten kesinlikle kaçınıyorlar.
    İsrail’in ilgili talebi bir şantajdan ibarettir. Gerçeği değil. İsrail’in Türkiye’yle ilişkileri normalleştirmek için biçtiği bedeli yükseltmesini yansıtmaktadır. İsrail, Türkiye’deki Hamas üyelerinin herhangi bir militan faaliyet içinde olmadığını biliyor. Hamas, İsrail’in söz konusu talebini şantaj olarak değerlendiriyor ve kınıyor.
    İsrail terör, saldırganlık ve ırkçılıkla ilgili konuşacak son oluşumdur. Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarına el koyan, evleri yıkan, çocuk ve kadın ayırt etmeden tutuklayan, Gazze’de iki milyon insanı kuşatan İsrail’in yaptığı uluslararası hukuka göre terörizmden ibarettir.
    Eklemek isterim ki, Hamas olarak, Türkiye’nin uzun senelerden bu yana Filistin davasına verdiği muazzam desteği saygıyla karşılıyoruz. Türk devleti ve milleti, Filistin’i kimin yönettiğine bakmadan – Hamas, El Fetih ya da bir başkası – Filistin davasını desteklemiştir.
    Umarım, yakın zamanda Türk kardeşlerimizi bağımsız Filistin topraklarında misafir etme fırsatımız olacaktır."

    Suriye’de süren krizle ilgili soruyu da cevaplayan Naim, Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren Kürt grupların “İsrail’in planları dahilinde bir Kürt devleti kurmak” istediklerini ifade etti.

    'Bölge ülkelerinin işbirliği yapmasından mutluyuz'

    Onur Sinan Güzaltan'ın "Türkiye, Rusya ve İran, Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel sorunlara çözüm bulmak için işbirliği yapıyorlar. Bu üç ülkenin Filistin meselesinde olumlu bir rol oynaması mümkün mü?" sorusuna Hamas yöneticisi şu yanıtı verdi:

    "Tabii.. Bölgede sonuçsuz çatışmalara son veren her işbirliği Filistin davasının lehine olduğu gibi İsrail’in bölgeye sızma çabalarının aleyhinedir. Bölge ülkelerinin işbirliği yapmasından mutluyuz. Birlik, mutabakat ve işbirliği yönünde bütün adımları destekliyoruz. Yardım etmeye hazırız."

    Dr. Basem Naim kimdir?

    Bir dönem Filistin Sağlık Bakanı olarak görev yapan Dr. Basem Naim, Hamas’ın uluslararası büro üyesi olmasının yanı sıra Filistin’de faaliyet gösteren Council on International Relations adlı düşünce kuruluşunun başkanlığını yapmaktadır.

     

     

     

     

    Etiketler:
    Türkiye, Filistin, Doğu Akdeniz, Hamas
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    BAE’li savunma şirketi Halcon’un geliştirdiği Thunder-4 füzesi
    IDEX 2021 Fuarı’nda sergilenen yeni nesil silahlar
    Karikatür
    ABD, Mısır’ın Rus Su-35 jetlerini satın almasından endişeli
    İnfografik
    Türkiye'nin nüfus yapısı
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet