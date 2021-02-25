Hamas yöneticisi Dr. Basem Naim: Doğu Akdeniz’deki haklarımızın korunması için Türkiye’yle işbirliğine hazırız

United World International yazarı Onur Sinan Güzaltan'ın sorularını yanıtlayan Dr. Basem Naim, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ve Filistin arasında işbirliği ihtimalinin değerlendirdi.

Naim kendisine yöneltilen 'Uluslararası hukuka göre Gazze Şeridi üzerinden Filistin’in de Doğu Akdeniz’deki yeraltı kaynakları üzerinde hakkı bulunuyor. Türkiye’nin bölgede aktif bir siyaset izlediğini biliyoruz. Doğu Akdeniz konusunda Türkiye ve Filistin arasında işbirliği ihtimali görüyor musunuz?' sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet, tabii… İsrail işgali sadece denizde değil karada ve havada da haklarımızı gasp etmiş durumda. Doğu Akdeniz’de haklarımızda aynı şekilde İsrail tarafından gasp edildi. Başta Türkiye olmak üzere bölge ülkeleriyle, gaz ve diğer kaynaklar konusundaki haklarımızı elde etmemizi sağlayacak her türlü işbirliğine hazırız."

Türkiye-İsrail ilişkilerini de değerlendiren Hamas yöneticisi Dr. Basem Naim, İsrail’in Türkiye’den normalleşme şartı olarak, Hamas’a verdiği desteği sonlandırmasını talep etmesini 'şantaj' olarak nitelendirdi. Naim sözlerine şöyle devam etti:

"2011 yılında gerçekleşen esir değişimi sonrası Hamas liderinden bazıları Türkiye’de ikamet etmeye başladılar. Türkiye’de yaşayan Hamas liderleri, Türkiye Cumhuriyeti devletinin kurallarına, düzenlemelerine ve kanunlarının farkındalar, saygı duyuyorlar ve uyuyorlar. Türkiye’ye zarar verecek bir faaliyetten kesinlikle kaçınıyorlar.

İsrail’in ilgili talebi bir şantajdan ibarettir. Gerçeği değil. İsrail’in Türkiye’yle ilişkileri normalleştirmek için biçtiği bedeli yükseltmesini yansıtmaktadır. İsrail, Türkiye’deki Hamas üyelerinin herhangi bir militan faaliyet içinde olmadığını biliyor. Hamas, İsrail’in söz konusu talebini şantaj olarak değerlendiriyor ve kınıyor.

İsrail terör, saldırganlık ve ırkçılıkla ilgili konuşacak son oluşumdur. Batı Şeria’da Filistinlilerin topraklarına el koyan, evleri yıkan, çocuk ve kadın ayırt etmeden tutuklayan, Gazze’de iki milyon insanı kuşatan İsrail’in yaptığı uluslararası hukuka göre terörizmden ibarettir.

Eklemek isterim ki, Hamas olarak, Türkiye’nin uzun senelerden bu yana Filistin davasına verdiği muazzam desteği saygıyla karşılıyoruz. Türk devleti ve milleti, Filistin’i kimin yönettiğine bakmadan – Hamas, El Fetih ya da bir başkası – Filistin davasını desteklemiştir.

Umarım, yakın zamanda Türk kardeşlerimizi bağımsız Filistin topraklarında misafir etme fırsatımız olacaktır."

Suriye’de süren krizle ilgili soruyu da cevaplayan Naim, Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren Kürt grupların “İsrail’in planları dahilinde bir Kürt devleti kurmak” istediklerini ifade etti.

'Bölge ülkelerinin işbirliği yapmasından mutluyuz'

Onur Sinan Güzaltan'ın "Türkiye, Rusya ve İran, Suriye krizi başta olmak üzere bölgesel sorunlara çözüm bulmak için işbirliği yapıyorlar. Bu üç ülkenin Filistin meselesinde olumlu bir rol oynaması mümkün mü?" sorusuna Hamas yöneticisi şu yanıtı verdi:

"Tabii.. Bölgede sonuçsuz çatışmalara son veren her işbirliği Filistin davasının lehine olduğu gibi İsrail’in bölgeye sızma çabalarının aleyhinedir. Bölge ülkelerinin işbirliği yapmasından mutluyuz. Birlik, mutabakat ve işbirliği yönünde bütün adımları destekliyoruz. Yardım etmeye hazırız."

Dr. Basem Naim kimdir?

Bir dönem Filistin Sağlık Bakanı olarak görev yapan Dr. Basem Naim, Hamas’ın uluslararası büro üyesi olmasının yanı sıra Filistin’de faaliyet gösteren Council on International Relations adlı düşünce kuruluşunun başkanlığını yapmaktadır.