Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, apandisit ameliyatı oldu

Suudi Arabistan Veliahtı Muhammed bin Selman'ın apandisit ameliyatı olduğu bildirildi.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, ameliyat laparoskopik cerrahi yöntemiyle çarşamba sabahı Riyad'daki Kral Faysal Hastanesi'nde yapıldı.

Başarılı geçen ameliyatın ardından Bin Selman'ın hastaneden ayrıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in oğlu 36 yaşındaki Prens Muhammed bin Selman, 21 Haziran 2017'de ülkede birinci veliaht olarak ilan edilmişti.