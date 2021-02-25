Zarif: Avrupa, ABD yaptırımlarına karşı çıkmasına rağmen 3 yıldır İran ile ticaret yapmadı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, E3 ülkeleri olarak adlandırılan nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya'nın ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşı çıkmalarına rağmen İran ile ticari ilişkilerini kestiğini ve bu durumun ortadan kaldırılması gerektiğini belirtti.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, İran'a nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönme çağrısı yapan Avrupa ve ABD'ye yanıt verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının son açıklamasında İran'ın yaptırımlara karşılık anlaşmadaki yükümlülüklerini askıya aldığının teyit edildiğine dikkati çeken Zarif, "ABD'nin tutumu değişmedi. E3 de İran'la 3 yıldır ticaret yapmadığı için suçludur." ifadelerini kullandı.

US admits that only after it "left the JCPOA, Iran has taken steps away" while until then" Iran was living up to its limits"



That US behavior—the CAUSE—has not changed



E3 also culpable-no business w/Iran for 3 yrs



US/E3 must remove the cause, NOT ask Iran to stop ¶36 remedies pic.twitter.com/dWK9P0C2xG — Javad Zarif (@JZarif) February 25, 2021

Zarif, İran'ın, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşılık nükleer anlaşmanın 36'ncı maddesine dayanarak anlaşmadaki taahhütlerini durdurduğunu ve Avrupa ile ABD'nin öncelikle yaptırımları kaldıracak adımlar atması gerektiğini kaydetti.

İran ile nükleer anlaşma

İran ile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, Rusya Çin, İngiltere ve Fransa ile Almanya (5+1) arasında 2015'te Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Washington, 8 Mayıs 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Nükleer anlaşmanın devamını isteyen Avrupa ülkeleri ABD'nin tek taraflı yaptırımlarına karşı durmuş ancak yaptırımları etkisiz hale getirecek adımlar atmayı başaramamıştı.

Yaptırımlara karşılık 8 Mayıs 2019'da kademeli olarak anlaşmadaki taahhütlerini durdurmaya başlayan İran, 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemi dahil bir dizi adım atmıştı.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimi, Tahran'ın anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmesi halinde anlaşmaya geri döneceklerini duyurmuştu. İran ise anlaşmadan çekilen taraf olarak öncelikle ABD'nin anlaşmaya dönmesini ve yaptırımlarını kaldırması gerektiğini açıklamıştı.