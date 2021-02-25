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    Babasının 'rehin tuttuğu' Dubai Prensesi, ablasının ortadan kaybolması olayının tekrar araştırılmasını istedi

    Babasının 'rehin tuttuğu' Dubai Prensesi, ablasının ortadan kaybolması olayının tekrar araştırılmasını istedi

    © AP Photo / Martin Dokoupil
    Ortadoğu
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    Babasının kendisini rehin tuttuğunu söyleyen Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid El Maktum'un kızı Prenses Latife, İngiliz polisinden ablası Prenses Şemse'nin yaklaşık 20 yıl önce ortadan kaybolmasını yeniden araştırmasını istedi.

    Prenses Latife, Cambridge polisine hitaben yazdığı mektubunda, ablası Şemse'nin İngiltere'de yaşadığı sırada babası tarafından kaçırıldığını belirtti.

    Dubai'den kaçan Prenses Latife yakalandı
    © Fotoğraf : Free Latifa/YouTube
    BM, 'yaşadığına dair kanıt' istemişti: Dubai Kraliyet Ailesi, rehin tutulan Prenses Latifa ile ilgili açıklama yaptı

    "Sizden tek isetğim, onunla ilgili olan bu konuya dikkat göstermeniz. Çünkü bu, onun serbest kalmasını sağlayabilir. Yardımınız ve dikkatiniz, onu serbest bıraktırabilir" yazan Prenses Latife, ablasının İngiltere ile güçlü bağları olduğunu belirtti.

    Cambridge polisinden yapılan açıklamada ise "Bu çok karmaşık ve ciddi bir mesele ve kamuoyuna açık bir halde tartışmanın uygun olmayan ayrıntıları var" ifadesi kullanıldı.

    Prenses Latife'nin 'rehin' tutulduğu villada 2019'da yazdığı mektubun, arkadaşları tarafından Cambridge polisine iletildiği belirtildi.

    Hindistan açıklarında yakalandı

    Şu anda 38 yaşında olan Şemse, 19 Ağustos 2000'de Cambridge sokaklarından kaçırılmıştı. O tarihten beri hiç görülmeyen Prenses'in babasının emriyle Birleşik Arap Emirlikleri'ne zorla geri götürüldüğüne inanılıyor.

    Prenses Latife de 2018'de ülkeyi deniz yoluyla terk etmeye çalışırken Hindistan açıklarında yakalanmış ve ülkeye geri götürülmüştü.

    Dünya çapında çok sayıda insan hakları savunucusu, Latife'nin geri götürülmesinin bir 'kaçırılma' olduğunu belirtmişti.

    16 Şubat'ta BBC'nin 'Panaroma' programında yayınlanan videolarında hayatından endişe ettiğini ve babasının kendisini rehin tuttuğunu söyleyen Latife, tıbbi veya yasal yardıma erişimi olmaksızın, pencere ve kapıları kapalı, polisler tarafından korunan bir villada tek başına tutulduğunu anlatmıştı.

    Şeyh El Maktum'un eski eşi Prenses Haya da 2019'da iki çocuğuyla İngiltere'ye kaçmıştı.

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    Etiketler:
    Prenses, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Dubai, Şeyha Latife Muhammed El Maktum, Şeyh Muhammed bin Reşid el Maktum
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