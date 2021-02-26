ABD'den Suriye'de 'Biden'ın talimatıyla' hava saldırısı

Suriye-Irak sınırında Haşdi Şabi'ye ait bir noktaya ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirildi. Pentagon'dan yapılan açıklamada, saldırı talimatının Başkan Joe Biden tarafından verildiği ve sınır bölgesindeki 'bir dizi tesisin imha edildiği' kaydedildi.

Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı, geçtiğimiz saatlerde kime ait olduğu belirsiz bir savaş uçağının Suriye-Irak sınırındaki bir noktaya saldırı düzenlediğini duyurdu.

Reuters ajansına konuşan isimleri açıklanmayan ABD'li yetkililer, Suriye'de Iraklı Haşdi Şabi güçlerine ait bir noktanın vurulduğunu ifade etti.

Yetkililer, saldırının ABD Başkanı Joe Biden'ın onayı dahilinde düzenlendiğini belirtti.

Saldırıda kaç kişinin öldüğü ya da yaralandığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Pentagon: Talimat Biden'dan geldi, bir dizi tesis imha edildi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, saldırıyı doğrulayarak "Başkan Joe Biden'ın talimatı üzere ABD kuvvetleri doğu Suriye'de İran destekli silahlı gruplarca kullanılan bir yapıya hava saldırısı düzenledi" açıklamasında bulundu.

Bu saldırının son zamanlarda Irak'ta düzenlenen roketli saldırılara karşılık olduğunu belirten Kirby, "Özellikle de bu saldırı Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil İran destekli grupların sınır kontrol noktasında bulunan birçok tesisini yok etti" ifadelerini kullandı.

Saldırının IŞİD karşıtı koalisyon ülkeleri ile danışılarak yapıldığını anlatan Kirby, bunun Irak ve Suriye'deki genel durumu tırmandırmamak için orantılı bir şekilde icra edildiğini kaydetti.

Geçen hafta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Erbil Uluslararası Havalimanı ve kente 14 roketle saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 1 sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 3 sivil, 5 sözleşmeli personel ve 1 ABD askeri olmak üzere 9 kişi yaralanmıştı.

Saldırıyı, 'Saraya Evliya ed-Dam' adlı bir grup üstlenmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, saldırıların 'karşılıksız kalmayacağını' açıklamıştı.