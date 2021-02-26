Suriye, ABD'nin saldırısını kınadı: Bu eylemler, Biden'ın orman kanununa bağlı kalacağının sinyali

ABD tarafından Suriye-Irak sınırında Haşdi Şabi'ye ait bir noktaya düzenlenen hava saldırısını uluslararası hukukun ihlali olarak gören ve kınayan Suriye Dışişleri Bakanlığı, bu tür saldırgan eylemlerin ABD Başkanı Biden'ın orman kanununa bağlı kalacağının sinyali olduğunu vurguladı.

Bakanlık, "Suriye, Irak sınırı yakınındaki Deyr ez Zor kentinin bazı bölgelerini hedef alan ABD'nin korkakça saldırısını şiddetle kınıyor. Bu saldırı, uluslararası hukuka ve BM Tüzüğü'ne aykırıdır. Suriye, bu adımın bölgedeki gerilimi tırmandıracak sonuçlara yol açacağı konusunda uyarıyor" ifadelerini kullandı.

Washington'un saldırgan eylemlerinin, Joe Biden yönetiminin Donald Trump yönetimi gibi uluslararası hukuk yerine orman kanununa bağlı kalacağının sinyali olduğunu belirten Dışişleri Bakanlığı, "ABD'den ülkemize yönelik saldırgan politikasını değiştirmesini, Suriye ve halkına saldıran terör örgütlerine her türlü desteği kesmesini ve bu gruplara yatırım yapmayı durdurmasını talep ediyor" dedi.

Suriye-Irak sınırında Haşdi Şabi'ye ait bir noktaya ABD tarafından hava saldırısı düzenlendiği bildirilmişti. Pentagon'dan yapılan açıklamada, saldırı talimatının Başkan Joe Biden tarafından verildiği ve sınır bölgesindeki 'bir dizi tesisin imha edildiği' kaydedilmişti.