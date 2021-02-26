Rusya: ABD, Rukban'daki sığınmacıları zorla tutuyor

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Vyaçeslav Sıtnik, bugünkü basın brifinginde Suriye-Ürdün sınırında yer alan Rukban kampındaki insani duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Sıtnik, yaptığı açıklamada "Rukban sığınmacı kampındaki insani durum hızla kötüleşmeye devam ediyor. ABD'nin Et-Tanf bölgesindeki komutanlığı halâ bu sorunun çözümüne engel oluyor, sığınmacıları kampta zorla tutmak için ek tedbirler alıyor. Suriye yönetimi, Rukban kampında tutulan tüm vatandaşları kabul etmeye, onlara güvenlik ve uygun yaşam koşulları sağlamaya hazır" ifadelerini kullandı.

Rus komutan, ABD'nin Et-Tanf bölgesinden yasa dışı silahlı oluşumların ve yerinden edilmiş kişilerin tahliyesini sağlamak istemediğini ve Suriye'deki gerilim bölgelerinde aşırılık yanlılarını eğitme 'konveyörünün' çalışmaya devam ettiğini söyledi.