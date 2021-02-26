İran: ABD’nin Suriye’ye hava saldırısı uluslararası hukukun ihlali

İran Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Amerikan güçlerinin Suriye’nin doğusunda, uluslararası hukukun ihlali olan yasa dışı ve agresif saldırıyı şiddetle kınadı” ifadesine yer verildi.

ABD’nin Suriye saldırısının, İsrail’in “aralıksız saldırganlığının” devamı olduğunu kaydeden Hatibzade, “Amerikan üsleri yasadışı olarak Suriye’de bulunuyor ve orada teröristler eğitiliyor” dedi.

Hatibzade, ABD’nin Suriye’deki tesislere saldırının, bu ülkenin bağımsızlık ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğunu ve çatışma sayısında artışa ve istikrarsızlığa yol açacağını kaydetti.