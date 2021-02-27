Suudi Dışişleri'nden ABD istihbaratının Kaşıkçı raporuna tepki: Reddediyoruz

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD istihbaratı tarafından hazırlanan Cemal Kaşıkçı cinayeti raporunu kesin bir dille reddettiklerini açıkladı. Bakanlık, "Kongre'e sunulan rapor, Krallığın önde gelenleri hakkında kötü niyetli ve yanlış sonuçlar içeriyor ve kabul edilemez" dedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, ABD istihbaratı tarafından Kongre'ye sunulan ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi talimatını verdiği belirtilen rapora tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, raporun Suudi Krallığının önde gelen isimleri hakkında 'kötü niyetli' ve 'yanlış sonuçlar' barındırdığı ve 'hiçbir şekilde kabul edilemez' olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Böyle bir raporun, Krallığın bu iğrenç suçu kınadığı ve liderliğinin, bunun gelecekte tekrarlanmamasını sağlamak için gerekli adımları attığı bir zamanda yayınlanmış olması gerçekten üzücüdür" denildi.

Washington ile Riyad arasındaki ortaklığa vurgu yapılan açıklamada, "Krallık ve ABD arasındaki ortaklık, gelecekte tekrarlanmayacak sağlam temellere dayanan güçlü ve sağlam bir ortaklıktır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Suudi yetkililere uygulanan yaptırımların reddedildiği ifade edilen açıklamada, "Krallık; liderliğini, egemenliğini ve yargı bağımsızlığını hedef alan her kararı reddetmektedir" diye kaydedildi.

Açıklamada, suça dahil olanların nihai mahkeme kararıyla cezalandırıldığı hatırlatılarak, Kaşıkçı ailesinin de kararı memnuiyetle karşıladığına dikkat çekildi.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (DNI), 2018 yılında hazırlanan ancak Donald Trump yönetiminin kamuya açıklamadığı 'Kaşıkçı istihbarat değerlendirme raporunu' yayınlamıştı.

Başta Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) olmak üzere ilgili istihbarat kurumlarının katkıda bulunduğu raporda, Kaşıkçı cinayetini onaylayan kişinin Veliaht Prens olduğu ifade edilmişti.

Raporda, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın, Türkiye'nin İstanbul kentinde yakalanması ya da öldürülmesine yönelik operasyonu onayladığı sonucuna ulaştık" denilmişti.