BAE'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı desteği: Dışişleri, Suudi yargı kararlarına güvendiğini ve desteklediğini açıkladı

ABD istihbaratı, hazırladığı raporda Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğunda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın infaz emrini onaylayan kişinin Veliaht Prens Muhammed bin Selman olduğunu iddia etmişti.

BAE'den destek açıklaması

Suudi Arabistan Dışişleri ise, raporu kesin bir dille reddederek "Kongre'e sunulan rapor, Krallığın önde gelenleri hakkında kötü niyetli ve yanlış sonuçlar içeriyor ve kabul edilemez" demişti.

Konuyla ilgili bir açıklama da Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) geldi.

Devlet haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE Dışişleri, söz konusu raporla ilgili olarak Suudi Arabistan'ın tutumunu desteklediklerini açıkladı.

Habere göre BAE Dışişleri, 'Yasaları şeffaf ve tarafsız bir şekilde uygulama taahhüdünü doğrulayan ve davaya dahil olan herkesi sorumlu tutan' Suudi yargı kararlarına olan güvenini ve desteğini ifade etti.