İran'dan ABD'nin Suriye saldırısına tepki: Bölgede terörü canlandırma planına karşı koyacağız

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani, ABD'nin Suriye'de düzenlediği hava saldırılarıyla ilgili açıklamalarda bulundu .

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin'in ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Şamkani, ABD'nin bu saldırılarla bölgede terörizmi teşvik ettiğini söyleyerek şunları söyledi:

© Fotoğraf : YouTube/Lockheed Martin ABD'den Suriye'de 'Biden'ın talimatıyla' hava saldırısı

Şamkani ayrıca, "ABD'nin bölgede terörü canlandırma planına karşı koyacağız" ifadelerini kullandı, ancak konuyla ilgili herhangi bir ayrıntı vermedi.

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da, Hüseyin'in ziyaretinde 'ilişkileri dengeleme ve gerginliği önleme yolları da dahil olmak üzere bölgesel gelişmelerin tartışıldığı' belirtildi.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, düzenlenen saldırının AB Başkanı Joe Biden'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini söylemişti ve "Bu saldırı Ketaib Hizbullah ve Ketaib Seyyid el Şüheda dahil İran destekli grupların sınır kontrol noktasında bulunan birçok tesisini yok etti" ifadelerini kullanmıştı.