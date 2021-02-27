Suriye, BM Güvenlik Konseyi'nden ABD saldırılarını durdurmasını istedi

Suriye, BM Güvenlik Konseyi'nden ABD'nin Suriye topraklarına yönelik saldırılarını durdurmak için derhal harekete geçmesini talep etti.

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, BM Güvenlik Konseyi'nden ABD'nin Suriye topraklarına yönelik saldırılarının durudurulması için derhal tedbir alınmasının talep edildiği belirtildi.

Suriye devlet ajansı SANA tarafından yayınlanan açıklamada, Şam'ın BM Genel Sekreteri ve BM Güvenlik Konseyi Başkanı'na birer mektup göndererek, ABD Hava Kuvvetleri'nin Deyr ez-Zor vilayetindeki aleni saldırısının 'Amerikan birliklerinin uydurulmuş bahanelerle tekrarlanan saldırılar serisinin bir yenisi' olduğuna vurgu yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, "Suriye Dışişleri Bakanlığı, bir kez daha Güvenlik Konseyi'ne barışı ve güvenliği sağlama sorumluluğunu üstlenme ve daimi üyesinin (ABD) egemen bir devlete karşı saldırı ve suçlarını sürdürmesini önlemek için derhal harekete geçme çağrısını yineledi" ifadelerine yer verildi.