Yemen Dışişleri Bakanlığı: Husiler dün gece Marib'i balistik füzelerle vurdu

Suudi Arabistan destekli devrik Mansur Hadi hükümetinin Dışişleri Bakanlığının, Yemen haber ajansı SABA'da yer alan açıklamasında, Marib'in şubat ayının başından bu yana, Husilerin insansız hava araçları (İHA) ve balistik füzelerle gerçekleştirdiği şiddetli saldırılara maruz kaldığı ifade edildi.

Marib'e dün gece 10 balistik füze atıldığı belirtilen açıklamada can ya da mal kaybına ilişkin bilgi verilmedi.

Açıklamada, söz konusu kuruluşların, bu saldırılar karşısındaki sessizliğinin ya da faillerin kimliğini belirtmeden yaptıkları açıklamaların şaşırtıcı olduğu kaydedildi.

Husilerden konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Hükümet güçlerinden 6 asker öldü

Bu arada, Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan destekli devrik Mansur Hadi hükümetine bağlı ordu arasında çatışmalara sahne olan Marib kentinde hükümet güçlerinden 3'ü üst düzey 6 asker hayatını kaybetti.

Yemen ordusuna ait "September Net" sitesinde yer alan habere göre, Marib'de 2'si üst düzey 4 askerin cenaze töreni düzenlendi.

Öte yandan askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, Husiler dün akşam Marib'e bağlı Sarvah ilçesinde Hadi hükümetine bağlı ordu birliklerine ait mevzilere saldırı düzenledi.

Saldırının ardından çıkan çatışmada Marib Özel Güvenlik Güçleri Komutanı General Abdulgani Şulan ile bir askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Saldırının geri püskürtüldüğü ve Husilerden de can kayıpları olduğu aktarıldı.

Hadi hükümetinnin en önemli kalelerinden biri olan ve Savunma Bakanlığı karargahını da barındıran Marib kentini ele geçirmek isteyen Husi milislerin son günlerde bölgedeki saldırılarında artış yaşanıyor.

Yemen'deki Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.