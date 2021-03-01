Rusya ve Suriye: ABD, BM'nin insani yardımlarını militanlara veriyor

Rusya-Suriye Kurumlar Arası Koordinasyon Merkezi, Rukban sığınmacı kampındaki yaşayanlar için gönderilen insani yardımları talep eden ABD'nin BM'ye bu konuda baskı yaptığını ve yardımları militanlara aktardığını belirtti.

Rusya ve Suriye taraflarının ortak açıklamasında "ABD'liler söz konusu yardımları daha önce birçok kez olduğu gibi bu bölgede faaliyet yürüten, kendi kontrolleri altındaki militanlar için kullanmayı planlıyor" dendi.

Rukban kampını ABD'nin militan yetiştirme noktası olarak nitelendiren Rusya ve Suriye, Washington'un bu kampın lağvedilmesine karşı çıktığını ve bu durumun Suriye'de egemenliğin ve barışçıl yaşamın tesis edilmesini engellediğini vurguladı.

Merkez, Suriye hükümetinin Rukban'daki tüm vatandaşlarını kabul etmeye ve onlar için güvenlik ve uygun yaşam koşulları sağlamaya hazır olduğunun altını çizdi.

Moskova ve Şam, Washington'un uluslararası normları ihlal ettiğine de dikkat çekti. ABD'nin egemen Suriye devletinin topraklarını hava saldırılarıyla hedef aldığını ve yasadışı olarak işgal ettiğini kaydeden merkez, bunun yanı sıra Washington'un kontrolündeki bölgelerde güvenlik ve barışçıl yaşamın yeniden tesisine yönelik beyanatın da olmadığını ifade etti.