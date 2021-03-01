Reuters’ın aktardığına göre, Suriye’de koronavirüse karşı aşılama başladı. İlk olarak sağlık çalışanları aşılanıyor. Hangi aşının kullanıldığı hakkında bir bilgi ise verilmedi.

Reuters’ın Suriye Sağlık Bakanlığı’na dayandırdığı habere göre, ülkede koronavirüse karşı aşılama başladı.

Bakanlıktan yapılan bir açıklamada, “İki gündür koronavirüs izolasyon merkezlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı yapılıyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suriye’nin elinde hangi aşının bulunduğu ya da kaç adet aşı olduğu konusunda bir bilgi verilmedi.

Suriye’den perşembe günü, ‘dost bir ülkeden’ aşı alındığına dair açıklama yapılmıştı, ülkenin adı bildirilmemişti.

Sağlık yetkilileri ise Suriye’nin Rusya ve Çin ile aşılarla ilgili temas kurulduğunu belirtmişti, ancak konuyla ilgili bir anlaşma imzalandığına dair bir duyuru gelmemişti.

Suriye’de son zamanlarda vaka sayılarında artış gözlendiği belirtiliyor.

Suriye’de pazar günü aktarılan verilere göre, 15 bin 588 vaka, 1027 can kaybı yaşandı.

Suriye’nin Moskova Büyükelçisi Haddad, Rusya’da geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı Sputnik V’nin ülkesinde tescil edildiğini geçen hafta duyurmuştu.