İsrail'de koronavirüsü atlatanlar da aşılanacak

İsrail Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kovid-19'u 3 ay veya daha fazla süre önce atlatan kişilerin yarından itibaren aşı olabileceğini duyurdu.

Ancak bu kişilere hastalığa yakalanmayanların aksine tek doz aşı yapılacağı belirtildi.

Yaklaşık 9.3 milyon nüfusa sahip İsrail'de, 4 milyon 745 bin 665 kişiye aşının ilk dozu, 3 milyon 399 bin 367 kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ülkede, 5 bin 760 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı da 779 bini aştı.