Irak’ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketli saldırı

Irak’ta ABD, IŞİD karşıtı koalisyon ve Irak askerlerinin bulunduğu Ayn el Esed Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı düzenlendi.

Irak’ın batısındaki Anbar vilayetinde ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el Esed Askeri Üssü’ne 10 roketle saldırı düzenlendi.

Haberi duyuran Irak resmi ajansı, saldırının kim tarafından düzenlendiği ve zarar meydana gelip gelmediğine ilişkin bilgi vermedi.

Irak hükümetinden ise konuyla ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 26 Aralık 2018'de üsse sürpriz bir ziyaret gerçekleştirmişti.