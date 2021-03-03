Ermenistan'da muhalefet, Paşinyan'ın seçim çağrısını reddetti: 'Önce istifa'

Ermenistan’da muhalif kanadın başbakan adayı olan Vazgen Manukyan, destekçilerinin toplandığı bir miting sırasında, “Erken seçimlerin düzenlenmesini desteklemekle beraber (Başbakan Nikol) Paşinyan görevdeyken söz konusu seçimlerin düzenlenmesine karşıyız” açıklamasında buılundu.

Manukyan, Ermeni güçlerin birçok bölgeden çekilmesi ile sonuçlanan Karabağ çatışmalarına atıfla, “Paşinyan’ın nasıl savaş yürüttüğünü gördük, seçimleri de aynı yöntemle yürütmesini istemiyoruz” diye devam etti.

Muhalif başbakan adayı, Ermenistan’da erken seçimlere gidilmesini kabul etmeleri için en başta Paşinyan’ın istifa etmesi ve geçici bir hükümet kurulması gerektiğini belirtti.

Manukyan, ‘sadece bu şartların yerine getirilmesi halinde bir sene içerisinde erken parlamento seçimleri için tarih belirlenebileceğini’ kaydetti.