Rusya: Nusra Cephesi militanları İdlib gerilimi azaltma bölgesinde son bir günde 24 saldırı gerçekleştirdi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Vyaçeslav Sıtnik, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib bölgesinde yaşanan gelişmelere ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Sıtnik, yaptığı açıklamada, "İdlib (12), Lazkiye (8), Hama (3) ve Halep (1) vilayetlerindeki gerilimi azaltma bölgesinde terör örgütü Nusra Cephesi mevzilerinden 24 saldırı kaydedildi" dedi.

Suriye hükümeti ise, saldırıların sayısını 19 olarak açıkladı.

Merkezin Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov da, açıklamasında İdlib'de Türkiye tarafından desteklenen grupların herhangi bir ateşkes ihlali gerçekleştirmediği bilgisini paylaştı.