Irak’ta Papa için hazırlıklar tamam

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in yarın Irak'a yapacağı tarihi ziyaret öncesi hazırlıkları tamamlandı. Başkent Bağdat ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) başkenti Erbil, Vatikan bayrakları ve Papa’nın posterleriyle süslendi.

Koronavirüs salgınının başından bu yana ilk kez İtalya dışına çıkmaya hazırlanan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis’in yarınki tarihi Irak ziyaretine ilişkin hazırlıklar tamamlandı.

We will take you in a Photo-journey around Old Mosul to see how people are waiting for @Pontifex visit: #PopeFrancisInMosul

Old Market pic.twitter.com/KNhBMEGvtV — Mosul Eye عين الموصل (@MosulEye) March 3, 2021

​Irak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet el-Sahhaf, yaptığı yazılı açıklamada, Papa’nın ilk ve tarihi ziyaretini koordine etmekle yükümlü olan Hazırlık Komisyonu’nun bütün hazırlıklarını tamamladığını kaydetti.

Ziyaretin hazırlığını incelemek için Vatikan heyetini birkaç gün önce Irak’a ulaştığını belirten el-Sahhaf, ziyaretin 5-8 Mart tarihleri arasında yapılacağını bildirdi. Papa’nın ziyaretinde güvenliği sağlamak için havadan ve karadan güvenlik tedbirlerinin alındığını aktaran el-Sahhaf, Papa’nın ziyareti ülkede toplumsal barışın geliştirilmesi konusunda büyük katkı sağlayacağını dile getirdi.

Papa’nın hem başkent Bağdat’ı hem de IKBY’nin başkenti Erbil’i ziyaret etmesi beklenirken, iki kentte de cadde ve sokaklar Vatikan bayrakları ve Papa’nın posterleriyle süslendi. Bağdat’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki resmi karşılama töreni içinde hazırlıklar tamamlandı.

Erbil’de Hristiyanların yoğunlukta yaşadıkları Ankava bölgesinin cadde ve sokaklarına 'Barış ile kardeşliğin sembolü IKBY’ye hoş geldiniz' yazışı afişler asıldı.

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ve diğer Kürt yetkililerle bir araya gelmesi ve daha Musul’a gitmesi bekleniyor. Musul’u ziyaret edecek olan Papa, daha sonra Karakuş Kilisesi'ni ziyaret etmesi planlanıyor.