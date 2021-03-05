Papa'nın tarihi Irak ziyareti başladı

Irak'a ayak basan ilk Papa olan Francis, koronavirüs pandemisi ve güvenlik risklerinin gölgesinde üç gün sürecek ziyarette barış ve kardeşlik mesajları verecek.

Katolik aleminin ruhani lideri Papa Francis, koronavirüs pandemisi döneminde ilk uluslararası ziyaretini Irak'a düzenledi. Tarihte Irak'ı ziyaret eden ilk Papa olan Francis'i Bağdat Havaalanı'nda kırmızı halı töreniyle kalabalık bir heyet karşıladı.

LIVE from Baghdad | Pope Francis has begun his historic apostolic journey to Iraq! #PopeinIraq #PopeFrancisinIraq Images - Vatican Media https://t.co/7S3MOP6mdZ — EWTN Vatican (@EWTNVatican) March 5, 2021

​Koronavirüs ve güvenlik risklerine rağmen "Görevime bağlıyım" diyerek Alitalia uçağıyla Bağdat'a uçan 84 yaşındaki Francis'in Irak'ta çok yoğun bir programı var.