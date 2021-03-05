'İran'a saldırı planlarımızı güncelliyoruz' diyen İsrail Savunma Bakanı, Lübnan'da vurulacak hedefler haritası gösterdi

Fox News'a İran'ı vurmak için ellerinde hazır planlar olduğunu ve bunlar üzerinde çalışmaya devam ettiklerini dile getiren İsrail Savunma Bakanı Gantz, Hizbullah unsurlarının işaretlendiği Lübnan haritası gösterip "Bu bir hedef haritasıdır" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Tahran'la nükleer anlaşmaya geri dönme girişimlerini sıkı markaja alan İsrail hükümeti, İran'ı vurmaya yönelik planları güncellediklerini duyurdu.

Fox News'a konuşan İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Tahran'ın nükleer faaliyetlerini tırmandırmasının işaretlerini görmeleri halinde İran hedeflerini vurmak için planları hazır tuttuklarını belirtti.

Elbette ellerinde hazır planlar olduğunu ve bunlar üzerinde çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Savunma Bakanı Gantz, saldırı öncesine kadar planlara nihai şeklinin verilmeyeceğinden söz etti.

"O zamana kadar, planları oluşturmaya, geliştirmeye, mümkün olan en yüksek profesyonel seviyeye çıkarmaya devam edeceğiz" ifadesini kullanan Gantz, yayın sırasında İsrail işgaline karşı direnişin başını çeken Hizbullah'ın memleketi Lübnan'ın haritasını çıkardı.

İran'ın vekil güçlerine ait olduğunu söylediği kara güçleri, füzeler ve fırlatma tesislerinin işaretlendiği bir Lübnan haritası gösteren Gantz, Hizbullah'ın elinde 'yüz binlerce' roket ve füze olduğunu iddia ederek şunları söyledi:

"Bu bir hedef haritasıdır. Her biri yasal şekilde, operasyonel ve istihbarati olarak teyit edilmiştir. Biz mücadeleye hazırız."

Dünyanın İran'ı durdurmasının daha iyi olacağını dile getiren İsrail Savunma Bakanı, Biden'a, ABD'den bağımsız İran'ı vurabilecekleri mesajını gönderdi:

"İran'ın nükleer tırmandırması durdurulmalı. Aksi takdirde bağımsız durmak ve kendi kendimizi korumak zorundayız."

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, 27 Ocak'ta yaptığı bir konuşmada, İran'ın nükleer programını önlemek için orduya yeni operasyonel planlar hazırlanması talimatı verdiğini belirtmişti.