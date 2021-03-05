Kayıt
20:25 05 Mart 2021
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Tarihi Irak ziyaretindeki Papa Francis, Bağdat'ın Karrada semtinde 2010'da IŞİD'in öncülünün saldırısına uğrayan ve onlarca kişiye mezar olan Kurtarıcı Annemiz Kilisesi'nde karşılanırken

    Irak'ın Hıristiyan mayasına vurgu yapan Papa, Bağdat'ta cihatçı katliamının yaşandığı kiliseyi ziyaret etti

    © REUTERS / YARA NARDI
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 45
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/05/1043962943_0:143:2155:1355_1200x675_80_0_0_4ef5e158ea881c054748d7d7b6e01fb6.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/ortadogu/202103051043963067-irakin-hiristiyan-mayasina-vurgu-yapan-papa-bagdatta-cihatci-katliaminin-yasandigi-kiliseyi-ziyaret/

    Irak'ta ayağının tozuyla başbakan ve cumhurbaşkanıyla görüşen Francis, 2003'teki ABD işgalinden beri nüfusları yok olmaya yüz tutan Hıristiyanların ülkenin mayasını oluşturduğuna vurgu yaptı. IŞİD'in ya katlettiği ya da kaçırıp köle ettiği Ezidileri de anan Papa, IŞİD'in öncülünün katliam düzenlediği kilisede kurbanları andı.

    Koronavirüs pandemisi ve güvenlik riskine rağmen bugün Bağdat'a ayak basarak Irak'ı ziyaret eden ilk Papa unvanını alan 84 yaşındaki Francis, dört günlük yoğun programına hızlı başladı. 

    2003'teki ABD işgali ve 2013-2018 arası IŞİD işgaliyle mücadele edip kendi iç çekişmeleriyle uğraşmanın ağır yükü altındaki Irak'ın kırmızı halı ve folklor ekibiyle karşıladığı Papa, kendisi için havaalanına gelen Başbakan Mustafa Kazımi ile görüşmesinin ardından, kendisini 2019'da resmen davet etmiş Cumhurbaşkanı Berham Salih ve bakanlar, dini liderler ile biraraya geldi. 

    Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, 2019'daki ilettiği davete icabet eden Papa Francis'i cumhurbaşkanlığı sarayında törenle karşıladı.
    © REUTERS / VATICAN MEDIA
    Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, 2019'daki ilettiği davete icabet eden Papa Francis'i cumhurbaşkanlığı sarayında törenle karşıladı.

    Salih, Papa'ya "Ortadoğu'yu Hıristiyanlar olmadan tasavvur etmek imkansız" diye hitap ederek "Bölgemiz Hıristiyanların geri dönüşünü nefrete düşmeksizin garanti etmeden başarı yüzü göremeyecek" diye ekledi. 

    Katoliklerin ruhani lideri de cumhurbaşkanlığı sarayında yaptığı konuşmada Hıristiyanlığın Irak'taki köklerine dikkat çekti.

    "Bu ülkede çağlara yayılan varlıkları ve ulusal yaşama katkılarıyla zengin bir miras oluşturan Hıristiyanlar herkese hizmet etmeye devam etmek istiyor" diyen Papa, IŞİD'in 'soykırımına' uğrayan Ezidilere de vurgu yaptı.

    "Burada çok çekmiş insanlar arasında düşüncelerim, anlamsız ve vahşi zulmün masum kurbanları Ezidilerle birlikte" diyen Francis, "Artık şiddet ve aşırılıkçılık, hizipçilik ve hoşgörüsüzlük eylemleri son bulsun" çağrısı yaptı.

    Papa Francis, cumhurbaşkanlığı sarayında Iraklı yetkililere hitabında silahların susmasını temenni ettiği kadar yolsuzluğun bitmesi gerektiğini de vurguladı.
    © REUTERS / VATICAN MEDIA
    Papa Francis, cumhurbaşkanlığı sarayında Iraklı yetkililere hitabında silahların susmasını temenni ettiği kadar yolsuzluğun bitmesi gerektiğini de vurguladı.

    Papa, yolsuzluk karşıtı protestoların hedefindeki Irak'ın yetkililerine de 'yolsuzluk, gücün kötüye kullanılması, hukuk devletinin ihlal edilmesi musibetleriyle mücadele' çağrısında bulundu. 

    Ardından Bağdat'ın Karrada semtinde 2010'da IŞİD'in öncülünün saldırısına uğrayan ve onlarca kişiye mezar olan Kurtarıcı Annemiz Kilisesi'ni ziyaret eden Francis, burada sosyal mesafe uyarınca oturtulan katılımcılara hitap etti. 

    Bağdat'ın Karrada semtinde 2010'da Irak İslam Devleti'nin onlarca kişiyi öldürdüğü Kurtarıcı Annemiz Kilisesi'ni ziyaret eden Papa Francis, cemaate hitap etti, dini görevlilere teşekkür etti ve hatıra defterine yazdı.
    © REUTERS / VATICAN MEDIA
    Bağdat'ın Karrada semtinde 2010'da Irak İslam Devleti'nin onlarca kişiyi öldürdüğü Kurtarıcı Annemiz Kilisesi'ni ziyaret eden Papa Francis, cemaate hitap etti, dini görevlilere teşekkür etti ve hatıra defterine yazdı.

    Papa, camlarına kurbanların adının yazıldığı ve mihrabın üzerine "Zaferin nerede kaldı, ah ölüm" yazısının asıldığı kilisede "Burada, tanrıya ve kilisesine sadakatlerinin nihai bedelini ödeyen kardeşlerimizin kanıyla kutsanmış Kurtarıcı Meryem Anamız Katedrali'nde toplandık" diye konuştu.

    Kovid-19 aşısı olmuş bulunan Francis, maskesiz şekilde cemaatle kaynaşırken dini görevlilere de 'Iraklı Hristiyanları terk etmedikleri, dayanışma içinde kaldıkları' için teşekkür etti.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, “Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok. Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda” dedi.
    Muğla’da deniz dibi temizliği: Sahilde olması gereken onlarca şezlong çıkarıldı
    Karikatür
    UCM Savcılığı, Filistin topraklarında savaş suçu işlenmesiyle ilgili soruşturma başlattı
    İnfografik
    WhatsApp ve Telegram'ın özellikleri neler?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet