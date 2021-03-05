Irak'ın Hıristiyan mayasına vurgu yapan Papa, Bağdat'ta cihatçı katliamının yaşandığı kiliseyi ziyaret etti

Koronavirüs pandemisi ve güvenlik riskine rağmen bugün Bağdat'a ayak basarak Irak'ı ziyaret eden ilk Papa unvanını alan 84 yaşındaki Francis, dört günlük yoğun programına hızlı başladı.
2003'teki ABD işgali ve 2013-2018 arası IŞİD işgaliyle mücadele edip kendi iç çekişmeleriyle uğraşmanın ağır yükü altındaki Irak'ın kırmızı halı ve folklor ekibiyle karşıladığı Papa, kendisi için havaalanına gelen Başbakan Mustafa Kazımi ile görüşmesinin ardından, kendisini 2019'da resmen davet etmiş Cumhurbaşkanı Berham Salih ve bakanlar, dini liderler ile biraraya geldi.
Salih, Papa'ya "Ortadoğu'yu Hıristiyanlar olmadan tasavvur etmek imkansız" diye hitap ederek "Bölgemiz Hıristiyanların geri dönüşünü nefrete düşmeksizin garanti etmeden başarı yüzü göremeyecek" diye ekledi.
Katoliklerin ruhani lideri de cumhurbaşkanlığı sarayında yaptığı konuşmada Hıristiyanlığın Irak'taki köklerine dikkat çekti.
"Bu ülkede çağlara yayılan varlıkları ve ulusal yaşama katkılarıyla zengin bir miras oluşturan Hıristiyanlar herkese hizmet etmeye devam etmek istiyor" diyen Papa, IŞİD'in 'soykırımına' uğrayan Ezidilere de vurgu yaptı.
"Burada çok çekmiş insanlar arasında düşüncelerim, anlamsız ve vahşi zulmün masum kurbanları Ezidilerle birlikte" diyen Francis, "Artık şiddet ve aşırılıkçılık, hizipçilik ve hoşgörüsüzlük eylemleri son bulsun" çağrısı yaptı.
Papa, yolsuzluk karşıtı protestoların hedefindeki Irak'ın yetkililerine de 'yolsuzluk, gücün kötüye kullanılması, hukuk devletinin ihlal edilmesi musibetleriyle mücadele' çağrısında bulundu.
Ardından Bağdat'ın Karrada semtinde 2010'da IŞİD'in öncülünün saldırısına uğrayan ve onlarca kişiye mezar olan Kurtarıcı Annemiz Kilisesi'ni ziyaret eden Francis, burada sosyal mesafe uyarınca oturtulan katılımcılara hitap etti.
Papa, camlarına kurbanların adının yazıldığı ve mihrabın üzerine "Zaferin nerede kaldı, ah ölüm" yazısının asıldığı kilisede "Burada, tanrıya ve kilisesine sadakatlerinin nihai bedelini ödeyen kardeşlerimizin kanıyla kutsanmış Kurtarıcı Meryem Anamız Katedrali'nde toplandık" diye konuştu.
Kovid-19 aşısı olmuş bulunan Francis, maskesiz şekilde cemaatle kaynaşırken dini görevlilere de 'Iraklı Hristiyanları terk etmedikleri, dayanışma içinde kaldıkları' için teşekkür etti.
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