Irak’ın antik Ur kentini ziyaret eden Papa, 'Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz' çağrısı yaptı

Papa Francis, Ur kentinde Müslüman ve Hristiyan din adamları tarafından karşılandı. Papa’nın gelişi sırasında yerel folklor ezgileri ve ilahiler çalındı.

Papa Francis, Irak’ın antik kenti Ur'da din adamları temsilcileriyle bir araya geldi https://t.co/3BqXaQvmdX pic.twitter.com/EDhwbjEQD6 — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) March 6, 2021

​Buradaki konuşmasına Ur kentinin İbrahim Peygamber ile ilişkisinden söz ederek başlayan Papa, “Birlik, beraberlik ve iman Ur’dan başladı. Biz, İbrahim’in torunlarıyız. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimizden ayrı çalışmamalıyız. Bu toprakları birlikte ihya edebiliriz.” ifadelerini kullandı.

Irak’taki terör saldırılarına da değinen Papa, şunları söyledi:

“Terör, dini kullanıyor. Biz de, dinin bir kılıf olarak kullanılmasına izin vermemeliyiz. Terör, tarihin bir parçası olan Irak’a da saldırdı. Din ve fikir çeşitliliğini, özgürlüğünü savunmalıyız.”

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Papa, “Kardeşliğimizi güçlendirmeliyiz. Barışçıl yaşamı inşa etmeden ve birbirimize destek çıkmadan barış gelmez.” dedi.

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus (ortada), Irak ziyareti kapsamında, Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentine geldi. Ur kentinde Papa’yı Müslüman ve Hristiyan din adamları karşıladı. © REUTERS / VATICAN MEDIA

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus (ortada), Irak ziyareti kapsamında, Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentine geldi. Ur kentinde Papa’yı Müslüman ve Hristiyan din adamları karşıladı © AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE

Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus (ortada), Irak ziyareti kapsamında, Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentine geldi. Ur kentinde Papa’yı Müslüman ve Hristiyan din adamları karşıladı. © REUTERS 1 / 3 © REUTERS / VATICAN MEDIA Katoliklerin dini lideri Papa Franciscus (ortada), Irak ziyareti kapsamında, Hazreti İbrahim'in doğum yeri olduğuna inanılan Zikar (Nasiriye) vilayetindeki Ur kentine geldi. Ur kentinde Papa’yı Müslüman ve Hristiyan din adamları karşıladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına da konuşmasında yer veren Papa, virüsün dayanışmayla ve mesafe kuralına uyarak yenilebileceğini vurguladı.

Katoliklerin ruhani liderinin konuşması sonrasında Müslüman ve Hristiyan din adamları tarafından ortak dualar edildi.

Ur kentindeki programın ardından helikopterle Bağdat’a hareket eden Papa, Mar Yusuf Kilisesi’ni ziyaret ederek başkentteki programını tamamlayacak. Papa, yarın ise Erbil ve Musul'u ziyaret edecek.

Papa, dün Bağdat’taki konuşmasında "Irak’a hac için geldim" demişti.

Papa Francis, bugün ilk olarak Necef’te Şiilerin dini mercisi Ayetullah Ali es-Sistani ile görüşmüştü. Dün ise 2010'da terör saldırısına uğrayan Seyyidet'ül Necat Klisesi'ne giderek Süryani ve Kildani kanaat önderleriyle görüşmüştü. Papa'yı burada coşkulu bir kalabalık karşılamıştı.

Tarihte ilk kez bir Papa, Irak'a ziyaret gerçekleştiriyor.