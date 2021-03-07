Suriye’de çifte patlama: En az 18 kişi öldü, üç kişi yaralandı

Suriye’nin Hama eyaletinin doğusunda teröristler tarafından yolda döşenen iki mayının patlaması sonucu en az 18 kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin de yaralandığı belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA’nın aktardığına göre Suriye’nin Hama eyaletinin doğusunda teröristler tarafından yolda döşenen iki mayının patlaması sonucu en az 18 kişi hayatını kaybetti, üç kişi ise yaralandı.

Habere göre patlamalar, Selamiye kentinin kırsalında iki otobüs geçerken meydana geldi, 18 kişinin hayatını kaybetti patlamada yaralananlar ise yakındaki hastanelere sevk edildi.

Suriye’deki silahlı çatışmalar 2011’den bu yana sürüyor. 2017’nin sonlarında ABD Başkanı Donald Trump, 20 Aralık 2018'de, ABD askerlerinin Suriye'den çekilmesi bağlamında, "Orada olmamızın tek nedeni IŞİD idi ve IŞİD'i yendik" açıklamasını yapmıştı. Amerikan askerlerin tamamı hala Suriye'den çekilmiş değil.

Ülkenin bazı bölgeleri militanlardan temizlenmeye devam ediyor. Şu anda ön plana çıkan şey ise siyasi çözüm süreci, Suriye’nin kalkındırılması ve sığınmacıların evlerine dönmesi.