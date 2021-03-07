Erbil'deki ayine katılan Papa Francis, Aylan Kurdi'nin babasıyla görüştü

Irak temaslarının üçüncü gününde sabah saatlerinde geldiği Erbil'den Musul'a geçerek kent merkezinde ve Karakuş ilçesinde düzenlenen ayinlere katılan Papa, öğleden sonra Erbil'e geri döndü.

Papa, Erbil'de Hristiyanların yoğun olduğu Aynkava Mahallesi'nde cadde boyunca toplanan kalabalığı selamladıktan sonra Franso Hariri Stadyumu'na geçti.

Yaklaşık 10 bin kişinin toplandığı stadyumda, buluşma törenine gelenleri selamlayan Papa için ilahiler seslendirildi.

Stadyumdaki törene Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Başbakan Mesrur Barzani, Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis'in yanı sıra bölgedeki diplomatik misyonlar, dini ve hükümet yetkilileri de katıldı.

Ayinde konuşan Papa, Irak'ta savaş ve şiddetin birçok kişi üzerinde etki yarattığına dikkati çekerek, Hıristiyanları kardeşlik, hizmet ve merhamet içinde yaşamaya çağırdı. Irak'ın yeniden inşasına destek olan yerel kilise ve vakıflara teşekkürlerini ileten Katolik lider, intikam alma isteğinin şiddet sarmalına sürüklenmeye neden olduğuna işaret etti.

Aylan Kurdi'nin babası: Çocukların içinde bulunduğu durumdan bahsettiğimde Papa ağlamaya başladı

Papa törende ayrıca, mültecilerin yaşadığı dramın sembolü haline gelen Aylan Kurdi'nin babası Abdullah Kurdi ile görüştü.

Rûdaw’a konuşan Abdullah Kurdi, “Ona çocuğumu ve eşimi kaybettikten sonra şu anda bir çocuk yardım kuruluşunda çalıştığımı söyledim. Papa’ya vaktin olması durumunda ‘yarım saat zamanını ayırarak çocukların durumunu gözlerinle görmeni istiyorum’ dedim. Papa Francis ağlamaya başladı ve birlikte ağlamaya başladık. İkimizde duygusalız” dedi.

Kurdi, Papa’nın ziyaretinden önce aldığı mail yoluyla Papa Francis'in kendisini görmek istediği konusunda bilgilendirildiğini ifade etti. Papa ile kısa bir süre görüştüğünü belirten Kurdi, “Bana Papa Francis, Musul ziyaretinden döndükten sonra seni görmek istiyor dediler. Kendilerine çok teşekkür ederim. Ona soğuktan ve çocukların içinde bulunduğu durumdan bahsettiğimde ağlamaya başladı” diye konuştu.

During his historic visit to Iraq and the Kurdistan Region, Pope Francis met with the father of Alan Kurdi, a three-year-old boy whose drowning in 2015 became one of the most iconic images of the refugee crisis. https://t.co/p34AzkMhr8 — Rudaw English (@RudawEnglish) March 7, 2021

​Bir çok kişinin Papa ile görüşmek istediğini kaydeden Abdullah Kurdi, “Yanında olanlar görüşme için zamanın bittiğini söylediler ama o ‘hayır biraz daha yanımda kalsın’ dedi. Papa Francis ile bir fotoğraf çektirdim ve kendisine bir tablo hediye ettim” ifadelerini kullandı.

Akşam saatlerinde Bağdat'a dönecek olan Papa, burada bir gece geçirdikten sonra sabah erken saatlerde havalimanında yapılacak veda töreninin ardından Roma'ya dönecek.