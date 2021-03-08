Suriye lideri Esad ile eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, Esad ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı ancak ‘durumlarının iyi ve stabil olduğu’ kaydedildi.

Ayrıca açıklamada, Beşar Esad ve Esma Esad’ın, Kovid-19’unkilere benzer hafif semptomlar göstermelerini takiben test yaptırdıkları belirtildi.

Devlet Başkanlığı ofisinin açıklamasında başka bir detaya yer verilmedi.