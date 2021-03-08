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    Afganistan hükümeti ve Taliban temsilcilerinin, Katar’da yürüttükleri Afganlar arası barış müzakereleri

    İbrahim Aydın: Kabil-Taliban barış görüşmelerinin yeri belli değil, Türkiye ve Katar seçenekler arasında

    © Fotoğraf : Taliban'ın Katar'daki Siyasi Ofisi
    Ortadoğu
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    Türkiye-Afganistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Komisyonu Başkanı İbrahim Aydın, Kabil ile Taliban arasında yapılacak barış görüşmelerinin yerinin henüz belirlenmediğini, Türkiye ve Katar'ın seçenekler arasında olduğunu söyledi.

    ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan Devlet Başkanı Muhammed Eşref Gani ve Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'a barış görüşmeleri için önerilerini sunduğu bir mektup göndermişti.

    Sputnik'e verdiği demeçte ABD tarafının önerisini değerlendiren Aydın, "Afgan hükümeti ile Taliban arasında yapılacak barış görüşmelerinin yeri, Türkiye'de yapılıp yapılmayacağı henüz belirlenmedi. Doha da dahil birkaç seçenek var" dedi.

    Birkaç gün önce Afgan Ulaştırma Bakanı'nın Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve Afganistan Tarım Bakanı'nın şu anda Ankara'da olduğunu belirten Aydın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Afgan hükümetinin daveti üzerine önümüzdeki günlerde bu ülkeyi ziyaret edebileceğini kaydetti.

    Barış görüşmelerinin seyri

    ABD, ilk kez eski Başkan Barack Obama yönetiminde Afganistan'da barış amacıyla Taliban ve Afgan hükümetleri arasında görüşmeler yürütülmesi için girişimlerde bulundu. ABD'nin 2011, 2012 ve 2013'teki girişimleri sonuçsuz kaldı.

    Donald Trump'ın, 2017'de ABD başkanı seçilmesinin ardından müzakerelerin başlaması yeniden gündeme geldi. ABD ile Taliban temsilcileri, 25 Şubat 2019'da barış görüşmeleri için Katar'ın başkenti Doha'da ilk kez bir araya geldi.

    ABD Başkanı Trump'ın Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, Eylül 2019'da taraflar arasında anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın Trump'ın onayını beklediğini açıkladı. Ancak aynı günlerde Kabil'de yaşanan terör saldırısında bir ABD askerinin ölmesi üzerine Trump, anlaşmayı erteledi.

    ABD ile Taliban arasında Aralık 2019'da yeniden başlayan görüşmeler, "şiddetin azaltılması" adı verilen fiili ateşkes kararıyla sonuçlandı. 22 Şubat 2020'de başlayan 7 günlük sürenin sonunda 29 Şubat'ta barış anlaşması imzalandı.

    Afganistan'da yıllardır süren savaşı sonlandırmak amacıyla Taliban ile Afganistan heyeti arasında 12 Eylül'de Katar'ın başkenti Doha'da başlayan barış görüşmeleri de görüş ayrılıkları nedeniyle askıya alınmıştı.

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    Etiketler:
    Katar, Taliban, Kabil, İbrahim Aydın, ABD, Türkiye, Afganistan
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