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    Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim

    Papa ile görüşen Aylan bebeğin babası: Tabloyu insanların o olayı hatırlaması için verdim

    © REUTERS / VATICAN MEDIA
    Ortadoğu
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    Muğla'nın Bodrum ilçesinde, bulunduğu teknenin batması sonucu annesi ve abisiyle hayatını kaybeden Suriye uyruklu Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi, Erbil'de Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis ile yaptığı görüşmede Aylan bebeğin tablosunu Papa'ya insanların olayı hatırlaması için verdiğini söyledi.

    Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, Irak ziyareti kapsamında geldiği Erbil kentinde, 2015'te Bodrum'da lastik botun batması sonucu sahile vuran cansız bedeniyle dünya gündemine gelen Suriyeli Aylan Kurdi bebeğin babası Abdullah Kurdi ile görüştü.

    Oğlunun çektiği acıların hatırlanması için Papa'ya Aylan'ın çizili olduğu tablo verdiğini aktaran Kurdi, "Hediye ettiğim tabloyu görünce çok üzüldü Papa, gözyaşlarının akacağını hissettim. Yaşlı ve büyük bir insan olduğu için ben konuyu değiştirmeye çalıştım, üzülmesin diye. Benim kalbim ağladı içeride ama sustum, nefesimi tuttum, fazla üzülmesin diye atmosferi değiştirmeye çalıştım" dedi. 

    Papa'nın alçak gönüllülüğünden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Kurdi, barış mesajları olduğunu kaydederek, "Bu görüşme için göstermiş olduğu alçak gönüllülüğüne gözlerim inanmadı, çok mutlu oldum. 7 Mart'ta görüştük. O gün benim doğum günümdü. Papa ile görüşmek benim için en güzel doğum günü oldu. Çünkü o gerçekten alçak gönüllü bir insan. Mültecilere yardım etmeyi çok seviyor ve barış mesajları veriyor. Bu yüzden heyecanlanmıştım görüşmeden dolayı" diye konuştu.

    Kobanili küçük Aylan
    © Fotoğraf : DHA/Nilüfer DEMİR
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    'Bütün insanların eşit olmasını diliyorum'

    Papa'ya oğlunun çizildiği tabloyu verdiğini belirten Abdullah Kurdi şöyle devam etti: 

    "İnsanlar o tabloya bakarak oğlumun çektiği acıları hatırlasın, diye verdim o tabloyu. Bütün dünya kapılarını hayır için açtı ama ne yazık ki unutuldu daha sonra. Ben bu tablo aracılığıyla insanların hatırlamasını istedim. Tabloyu görüp hatırlasınlar ve kalplerini sevgi için açsınlar, barış için açsınlar. Bütün dünyada barışın sağlanmasını diliyorum, benim isteğim bu. Bütün insanların eşit olmasını diliyorum. Hiç kimse kimsenin yüzüne kapı kapatmasın. Birisi diğerinin ihtiyacı olursa kapısını açsın çünkü o gerçekten muhtaçtır. Bundan eminim ki inşallah mültecilere karşı bakış değişecektir çünkü insanoğlunun kalbi var ve insanlığa karşı bağı var. İnsanların kalbini açıp bu olayları hatırlaması lazım. Bütün insanlardan kalplerini iyilik için açmalarını diliyorum. Savaşlar bitsin, normal bir hayat yaşayalım, bundan fazla bir isteğimiz yok".

    Alan Kurdi'nin babası Abdullah Kurdi
    © AFP 2021 / JAIME REINA
    Aylan bebeğin babası, göçmen kurtarma gemisinde çalışacak
    'Tabloyu görünce çok üzüldü'

    Papa'nın tabloyu görünce gözyaşlarının akacağını hissettiğini ve ağlamaması için konuyu değiştirmeye çalıştığını anlatan Kurdi, "Hediye ettiğim tabloyu görünce çok üzüldü. Papa'nın gözyaşlarının akacağını hissettim. Yaşlı ve büyük bir insan olduğu için ben konuyu değiştirmeye çalıştım, üzülmesin ve ağlamasın, diye. Benim kalbim ağladı içeride ama sustum, nefesimi tuttum, fazla üzülmesin, diye atmosferi değiştirmeye çalıştım. Ellerini havaya kaldırdı ve benim için dua etti. Savaşta olsun, denizde olsun ölen herkes için de dua etti. Elini omuzuma attı ve bana 'İnşallah ailen cennettedir' dedi. Buna çok sevindim ben. Bu gibi durumda bir insanın duygularını ifade etmesi çok zor, siz bunu tahayyül edemezsiniz" diye konuştu. 

    'Papa bana madalyon hediye etti'

    Çocuklarını kaybettikten sonra hayatını çocuklara hizmet etmek için adadığını belirten Kurdi, ölen çocuklarının ismini verdiği 'Aylan ve Galip' adında yardım kuruluşu kurduğunu dile getirerek, "Ben şu an bir hayır kuruluşu kurdum. 'Aylan ve Galip Kurdi' adında bir hayır kuruluşu. Çadırlarda bulunan çocuklara yardım ediyoruz. Özellikle sadece çocuklara. Çocuklarımın ölümünden sonra hayatımı çocuklar için adadım, elimden geldiği kadar çocuklara hizmet edeceğim. Henüz küçük bir dernek, inşallah ileride daha da büyür" dedi.

    Papa'nın kendisine madalyon verdiğini de söyleyen Kurdi, "Papa bana bir madalyon verdi. Benim için hayatımdaki en büyük hediye oldu. Bu madalyon sanırım çok önemli bir şey, olmasaydı vermezdi" diye konuştu.

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    Etiketler:
    Aylan bebek, Erbil, Irak, Papa Francis
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    Dalgıç eğitmeni olan Kenan Doğan bu çöpleri atanların da profesyonel denizcilerin olduğunu söyleyerek, “Buraya gelen turistin bu çöplerde çok fazla etkisi olduğunu düşünmüyorum. Bazıları kaza ile düşmüş olabilir ama gördüğünüz gibi denizin altında yok yok. Kızartma tavasından, marangoz işkencesine, lastiğinden şarap şişesine maalesef denizimizin dibi bu durumda” dedi.
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