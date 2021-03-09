Lavrov, Abu Dabi'de Lübnan Başbakanı Hariri'yle görüştü

Abu Dabi'yi ziyaret eden Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Lübnan Başbakanı Saad Hariri'yle bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Lavrov ve Hariri, Lübnan'daki krizin ana siyasi güçlerin ve mezheplerin desteğini alacak teknokrat bir hükümet kurulması yoluyla en kısa sürede çözülmesi hedefi bağlamında bu ülkedeki duruma ilişkin etraflı bir görüş alışverişi yaptı.

​Bazı bölgesel sorunları istişare eden taraflar, Suriyeli sığınmacıların evlerine dönmesine yönelik hükümleri de dahil BM Genel Kurulu'nun 2254 sayılı kararı temelinde Suriye krizin çözülmesi için uluslararası çabaların birleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Lavrov ve Hariri, Rusya ile Lübnan arasındaki geleneksel olarak dostane niteliğe sahip ilişkilerin pekiştirilmesine dönük konuları da ele alırken Rusya'nın Lübnan'a koronavirüsle mücadelede yardım sunması da dahil ticari-ekonomik ve insani işbirliğinin teşvik edilmesi gerektiği yönünde görüş belirtti.