Libya Başbakanı Dibeybe: Libya Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandı

Libya Başbakanı Dibeybe, "Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandı" dedi.

Temsilciler Meclisi, Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde 5 Şubat'ta Cenevre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda geçici yönetimin başbakanlığına seçilen Abdulhamid Dibeybe başbakanlığındaki hükümete güvenoyu oturumu için Sirte kentinde toplandı.

AA'da yer alan habere göre Dibeybe, oturumda yaptığı konuşmada, "Libya, Türkiye ile imzaladığı anlaşma sayesinde Doğu Akdeniz'deki gaz yatakları hakkından iyi bir pay kazandı" dedi.