Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

اقليم #كوردستان #العراق @Kurdistan تصدر ٦ طوابع بريدية خاصة بالزيارة التاريخية لقداسة #بابا_الفاتيكان @Pontifex_ar الى كوردستان.



Kurdistan Region Government issues 6 post stamps for the historic visit of His Holiness the #Pope @Pontifex to the #Kurdistan Region. pic.twitter.com/G6jVOLREP3