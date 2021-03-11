İsrail'de yüzlerce çocuğa koronavirüs aşısı yapıldı: 'Ciddi bir yan etki görülmedi'

İsrail'de risk grubunda bulunan 600 çocuğun aşılandığı ve 'ciddi bir yan etki görülmediği' belirtildi. Aşı üreticisi şirketlerin çocuklar üzerindeki aşı çalışmaları ise devam ediyor.

Koronavirüs aşılama süreci dünya çapında devam ederken, çocukların bu aşılardan hangi biçimde yararlanacağı konusu ise bilim insanlarının üzerinde hala araştırmalar yürüttükleri bir konu.

Çocuklara koronavirüs aşısı yapılmasıyla ilgili çalışmalar sürerken, konuyla ilgili somut bir adım İsrail tarafından atıldı.

İsrail'de uygulanan Pfizer/BioNTech aşısının risk gurubunda bulunan 12-16 yaş arasındaki 600 çocuğa yapıldığı ve 'herhangi ciddi bir yan etki görülmediği' belirtildi.

İsrail Sağlık Bakanlığı da, kendilerini koronavirüse karşı savunmasız bırakacak sağlık koşullarından muzdarip olan gençlere aşı yapılabileceği yönünde tavsiye açıklamasında bulunmuştu.

Guardian'da yer alan habere göre , İsrail'de aşılama sürecini yürüten Dr. Boaz Levi konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Şu ana kadar 600 çocuğu aşıladık ve düşük bazı yan etkiler dışında ciddi bir yan etkisi olduğunu görmedik, bu umut verici" ifadelerini kullandı.

Pfizer da, 12-15 yaş arası çocuklar için ayrı bir çalışma yürütüyor ve benzer bir çalışmanın 5-11 yaş arası çocuklar için de başlatılması planlanıyor.

Öte yandan, Oxford Üniversitesi de AstraZeneca tarafından üretilen Covid-19 aşısını altı yaşından küçük çocuklar üzerinde test etmek için çalışmalara başladığını açıklasa da, sürecin birkaç ay sürmesi bekleniyor.

לא נרשמו תופעות לוואי > נחשף: מעל 600 ילדים בישראל כבר חוסנו > https://t.co/zt6uSUEqsm pic.twitter.com/bhO64EPoub — חדשות בחדרי חרדים (@behadrei_bhol) March 10, 2021

​Aşılama sürecinde ilerleme kaydeden İsrail'de nüfusun yarısının aşılandığı öğrenilirken, birkaç hafta içerisinde bu oranın yüzde 60'lara çıkması bekleniyor. Böylece İsrail, aşılama sürecini en hızlı yürüten ülke oldu.