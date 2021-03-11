İsrail Başbakanı Netanyahu'nun eşi hastaneye kaldırıldı: İlk BAE ziyareti iptal edildi

İsrail Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada Sara Netanyahu'nun apandis enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı söylendi.
BREAKINGhttps://t.co/gvFBddGUaD— Haaretz.com (@haaretzcom) March 11, 2021
Açıklamada, "Başbakan Benyamin Netanyahu'nun eşi Sara Netanyahu, kendisini kötü hissettikten sonra Kudüs'teki Hadassah Ein Kerem Tıp Merkezi'ne götürüldü ve burada apandis enfeksiyonu teşhisi kondu ve muhtemelen birkaç gün hastanede ağırlanacak" dendi. Açıklamada ayrıca, Başbakan Netanyahu'nun eşiyle birlikte hastaneye gittiği ve testlerin yapıldığı sırada eşine eşlik ettiği belirtildi.
Bu gelişmelerin ardından Benyamin Netanyahu'nun bugün planlanan Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaretinin iptal edildiği bildirildi. Gerçekleştiği takdirde bu ziyaret, Netanyahu'nun bir Körfez ülkesini ilk ziyareti olacaktı.
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