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    İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Türkiye açıklaması: Evet görüşüyoruz

    © Fotoğraf : Twitter / IsraeliPM
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    İsrail-Türkiye ilişkilerinde normalleşme sürecine yönelik İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'dan ilk açıklama geldi. Bat-Yam kentindeki seçim kampanyasında konuşan Netanyahu, "Evet Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir" dedi.

    Türkiye ile İsrail arasındaki normalleşme sürecine ilişkin Tel Aviv yönetiminden olumlu mesajlar gelmeye devam ediyor. İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz'in, ülkesinin Türkiye ile iş birliğine hazır olduğunu söylemesinin ardından bu kez de İsrail Başbakanı Netanyahu'dan da açıklama geldi. ​

    Netanyahu dün seçim kampanyası programı çerçevesinde Bat-Yam kentindeki seçmenleriyle bir araya geldi. Netanyahu katıldığı kapalı bir oturumda Türkiye ile normalleşme sürecine ilişkin sorulan bir soru üzerine "Evet, Türkiye ile de görüşüyoruz, bu iyi bir gelişmedir" dedi. Netanyahu, Doğu Akdeniz'e komşu ülkelerle olan ilişkiler, bölgenin refahı ve huzuru için son derece önemli olduğunu da belirtti.

    Benyamin Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu
    © AP Photo / Ariel Schalit
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    İsrail Enerji Bakanı'ndan da olumlu mesajlar geldi

    İsrail Enerji Bakanı Yuval Steinitz, Rum basınına verdiği röportajda Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı Projesi'ne (Eastmed) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Eastmed projesinin, İsrail ve Güney Kıbrıs yönetiminin doğal gazının Avrupa'ya ulaştırılmasını sağlayacağını dile getiren Steinitz, "Bu proje oldukça önemli. Deniz altından inşa edilen dünyadaki en uzun ve en derin proje olacak. Bugünden itibaren bu projenin 5 yıl içinde tamamlanmasını umuyorum" ifadelerini kullandı.

    İsrail'in projeye önem verdiğini ve desteklediğini kaydeden Steinitz, Tel Aviv yönetimi ile Güney Kırbrıs'ın Eastmed gibi 2 veya 3 gaz boru hattına yetecek doğal gaza sahip olduğunu savundu.

    Geçmişte İsrail gazının Türkiye’ye ihracı konusunda görüşmeler olduğunu ancak bundan bir sonuç alınmadığını hatırlatan Steinitz, şöyle devam etti:

    "Umarım bir gün Türkiye bölgeye katılır ve hatta Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun bir parçası olur. Çatışma yerine koordinasyonu seçer. Umarım tutumlarını değiştirirler. Biz Türkiye ile iş birliğine hazırız. Türkiye’yi çatışmanın kaynağı yerine bölgesel bir partner olarak görmek isteriz".

    Steinitz, dün Güney Kıbrıs'ı ziyaret ederek İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında elektrik şebekelerinin birbirine bağlanmasına yönelik mutabakat zaptının imza törenine katılmıştı.

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    Etiketler:
    Görüşme, Türkiye, Benyamin Netanyahu, İsrail
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