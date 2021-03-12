100 bin doz Küba aşısının ulaştığı İran: Rus aşısı Sputnik V'in ortak üretimi bu ay başlayacak

3. Faz klinik deneyler için Küba yapımı 100 bin doz Soberana 02 aşısının Tahran'a ulaşması, aynı zamanda ABD yaptırımlarına karşı mesaj olarak yorumlandı. İran-Küba ortak aşı üretimin nisan sonu-mayıs başında başlaması bekleniyor. Rus aşısı Sputnik V'in ortak seri üretimi de 20 Mart'ta İran'da başlayacak.

Donald Trump döneminde ABD'nin kara listesinde yerleştikleri özel köşeden Joe Biden döneminde çıkıp çıkmayacakları arafta kalan Küba ile İran, aşı dayanışmasını ilerletti. ABD yaptırımları yüzünden Kovid-19 tedavisine erişimi bile engellenen İran'ın imdadına 1960'dan beri ABD'nin kuşatması, gizli operasyonları ve yaptırımları altında olmasına rağmen tıpta büyük ilerleme kaydeden sosyalist Küba yetişti.

Iran’s vaccination drive becomes ensnared in geopolitics https://t.co/PCIyVcFTeI — Middle East & Africa (@FTMidEastAfrica) February 11, 2021

Klinik deneyler İran'da tamamlanacak

Küba'nın Finlay Enstitüsü'nün İran'ın Pastör Enstitüsü ile işbirliği içinde Kovid-19'a karşı geliştirdiği Soberana 02 aşısının Faz 1 ve Faz 2 klinik deneylerinin Havana'da başarıyla tamamlanmasının ardından Faz 3 klinik deneylerinin hem Küba hem İran'da yapılacağı açıklandı.

Bu kapsamda ilk etap olarak dün 100 bin doz Küba yapımı Soberana 02 aşısının Tahran'a ulaşması, aynı zamanda ABD yaptırımlarına karşı mesaj olarak yorumlandı.

Iran-Cuba vaccine cooperation sends signal of independence to White House https://t.co/vEqGbzm1rx — Press TV (@PressTV) March 11, 2021

Küba aşısı 28 gün arayla iki dozda yapılıyor

İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, Soberana 02 aşısının 28 gün arayla iki doz halinde yapılacağını, 3. Faz klinik deneylerine İran'ın en az 5 tıp fakültesinin katılacağını ve sonuçların onaylanmasının ardından üretime geçileceğini duyurdu. Bunun nisan sonu-mayıs başına denk gelmesi bekleniyor. 3 Faz klinik deneylere solun iktidarda olduğu Meksika'nın da ortaklık edileceği belirtildi.

Sputnik V ortak üretimi için 20 Mart tarihi verildi

Şubatta Tahran ile Moskova'nın Rus aşısı Sputnik V'in iki aydan kısa süre içinde ortak üretimi için anlaşmaya vardığına dair yapılan açıklamalarla ilgili gelişmeleri de aktaran İran Gıda ve İlaç Kurumu Sözcüsü, Sputnik V'in ortak seri üretiminin 20 Mart'ta İran'da başlayacağını söyledi.

Iran to start manufacturing Sputnik V vaccine this month: Official https://t.co/LVTYLB5YM9 — Press TV (@PressTV) March 10, 2021

İran aşı üreticisi-ihracatçısı olma peşinde

Cihanpur, üretimin İranlı bir ilaç şirketinin tesislerinde gerçekleştirileceğini, ilk partileri nisan ayı sonunda piyasaya sunulacak Sputnik V'in 36-40 milyon dozunun gelecek 12 ay içinde İran'da üretileceğini kaydetti.

İran, daha önce aşılama kampanyasının ilk aşamasında sağlık çalışanları ile en riskli gruptakileri aşılamak için Rusya'dan 500 bin dozdan fazla Sputnik V tedarik etmişti.

Sözcü, İran'ın gelecek aylarda büyük bir koronavirüs aşısı üreticisi ve hatta ihracatçısı olacağını öne sürdü.

Dün 8308 yeni vaka ve 88 ölüm bildiren İran'da toplam teyitli vaka sayısı 1 milyon 723 bin 470'e, toplam teyitli cankaybı 61 bin 16'ya ulaşırken, 3818 hasta da hala kritik durumda.