Oksijen kesintisi 6 kişiyi öldürdü: Sağlık bakanı istifa etti

Ürdün'de bir devlet hastanesinde oksijen sistemindeki kesinti nedeniyle 6 hasta yaşamını yitirdi. Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat olayın ahlaki sorumluluğunu üzerine aldığını belirterek istifa etti.

Ürdün'de oksijen sistemindeki kesinti 6 kişinin ölümüne neden oldu. Ardından sağlık bakanı istifa etti.

NTV'nin haberine göre, olay Başkent Amman’ın batısındaki Salt şehrinde coronavirüs hastalarının tedavi edildiği bir hastanede yaşandı. Yoğun bakım servisi ile doğumhane bölümüne kesinti nedeniyle bir saat oksijen verilemedi. Solunum desteğiyle yaşayan 6 hasta, oksijensiz kalarak hayatını kaybetti.

Olayın ortaya çıkmasının ardından hasta yakınları hastane önünde toplandı. Hasta yakınlarını sakinleştirmek için bölgeye polis sevk edildi.

Ürdün Başbakanı Beşir el-Hasavne, Sağlık Bakanı Nezir Ubeydat'dan istifa etmesini istedi. El-Hasavne olay hakkında acilen bir soruşturma başlatılacağını ve sorumlularının kanun önünde hesap vereceğini belirtti.

Sağlık Zakanı Ubeydat, olayın ahlaki sorumluluğunu üzerine aldığını belirterek, istifa etti.

Krizin ardından Ürdün Kralı Abdullah hastaneyi ziyaret etti.

Ürdün özellikle daha hızlı bulaşan İngiliz varyantı nedeniyle vaka sayısında yoğun bir artışla karşı karşıya. Geçtiğimiz hafta, virüsün yayılmasını engellemek için daha sıkı önlemler açıklanmış, cuma günleri tam kapanma uygulaması yeniden devreye sokulmuştu.