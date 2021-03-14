İran'da 5 büyüklüğünde deprem

İran'ın güneyindeki Kirman eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Kirman eyaletine bağlı Faryab ilçesi olan deprem yerel saatle 16.24'te kaydedildi.

AA'da yer alan bilgiye göre 5 büyüklüğünde ve yerin 18 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.