Suudi Arabistan’da yolsuzluk suçlamasıyla 241 kişi gözaltına alındı

AA'nın haberine göre Suudi Arabistan Denetleme ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, yolsuzluk, rüşvet ve kamu görevini suistimal gibi suçlamalarla açılan 757 dava kapsamında soruşturma başlatıldı.

Aralarında 5 bakanlık görevlisinin de bulunduğu 241 kişinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, söz konusu kişilerin yargıya sevk edilmesi için yasal prosedürlerin sürdüğü kaydedildi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Mart 2018'de yolsuzluk davalarında tahkikat yapmak ve iddiaları incelemek üzere özel daireler oluşturulmasını onaylamıştı.