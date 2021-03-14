Anadolu Ajansı: Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ve Bab ilçelerine balistik füze saldırısı düzenlendi

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Türkiye sınırındaki Cerablus ilçesinin Hamran bölgesi ile Bab ilçesinin kuzeydoğusundaki Terhin bölgesi, akşam saatlerinde balistik füzelerle hedef alındı.
Saldırıların olduğu bölgelerde, ilkel yöntemlerle işletilen petrol rafine tesisleri yer alırken, çok sayıda tankerin yanması sonucu şiddetli patlamalar meydana geldi.
AA'nın güvenlik kaynaklarından edindiğini belirttiği bilgiye göre, balistik füze saldırısı, Halep'de Suriye hükümeti kontrolündeki Kuveyris Havaalanı'ndan yapıldı.
Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, çevrede maddi hasar meydana geldiği iddia edildi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi.
Ülkenin kuzeyindeki Bab ve Cerablus ilçeleri, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alıyor.
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