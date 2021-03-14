Mısır Dışişleri: Türkiye’nin ilişkileri normalleştirmeyle ilgili sözleri, eylemlere uygun olmalı

Mısır Dışişleri Bakanı Sameh Şükri, Türk yetkililerin Kahire ile diplomatik ilişkileri normalleştirme niyetiyle ilgili ifadelerin ilgili eylemlerle desteklenmesi gerektiğini belirtti.

Akhbar el-Youm gazetesinin haberine göre, Mısır parlamentosunun alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde konuşan Şükri, “Türkiye’nin siyasetinde, yöntemlerinde ve amaçlarında, Mısır’ın siyasetiyle tutarlı olacak ve bölgenin çıkarları doğrultusunda normal ilişkilere yol açacak değişiklikler görürsek o zaman bu, durumu normale döndürmenin temeli olabilir” ifadesini kullandı.

“Ama sözler tek başına yeterli değil, eylemlerle desteklenmeli” diyen Şükri, 'bazı Türk siyasetçilerin Kahire hakkında olumsuz açıklamalarda bulunduğunu', ama bunun Türkiye-Mısır ilişkilerini etkilemeyeceğinin altını çizdi.