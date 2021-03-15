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    Suriye'ye Türk Kızılayı yardımları

    Kızılay Genel Başkanı Kınık: Suriye’ye yönelik sınır ötesi aşılama programı henüz ilan edilmedi

    © Fotoğraf : Türk Kızılayı
    Ortadoğu
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    2011’de başlayan Suriye’deki iç savaşta 10 yıl geride kaldı. Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da Zoom üzerinden aralarında Sputnik’in de olduğu bir grup gazeteciyle bir araya geldi ve Türk Kızılayı’nın bölgedeki faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Dr. Kınık, “Geçen yıla göre bu yıl daha fazla ümit taşıdığımızı ifade edebilirim” dedi.

    Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kınık, 10 yılını geride bırakan Suriye’deki iç savaşa ilişkin, “Dünya Suriye’de rejimin düşmesini bekliyordu ama ülke, bütün bir toplum düştü. Bugün Suriye diye bir devletten ve devlet düzeninden bahsetmek mümkün değil” değerlendirmesinde bulundu.

    Geçen on yılda, “bu dramı ortadan kaldırmak, acıyı dindirmek için samimi çabalar olduğunu” kaydeden Kınık, herkesin eski Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kofi Annan’ın barış görüşmelerini hatırlayacağını söyledi.

    Kınık, “Hepimiz Astana, Soçi, Çatışmasızlık Bölgesi gibi çabaları da hatırlarız. Suriye Anayasa Komisyonu’nun gayretlerini, Cenevre Barış Görüşmelerini, bütün bu çabaları hatırlıyoruz ama maalesef bugün gelinen noktada tünelin ucunda halen bir ışık yok. Uluslararası sistem, Suriye krizi ile beraber dünyanın geleceği için de bir sınav veriyor” değerlendirmesinde bulundu.

    ‘Geçen yıla göre bu yıl daha fazla ümit taşıdığımızı ifade edebilirim’

    Rusya, Türkiye ve Katar’ın 12 Mart’ta Doha'da bir araya gelerek Suriye’de çözüm için ortak açıklama yayınladığı zirvenin hatırlatılması üzerine Kınık, “Barış görüşmeleri kapsamında bu ay içinde yapılacak olan Suriye Konferansı ve devam eden temaslardan ümitvar olmak istiyoruz. Çünkü gerçekten Suriye halkı yoruldu. Çatışan taraflar da bu yolun çıkmaz sokak olduğunu, herkesin kaybettiğini, rejimin düşmediğini, bütün bir ülkenin düştüğünü ve bunun herkese zarar verdiğini gördüklerini düşünüyorum. Geçen yıla göre bu yıl daha fazla ümit taşıdığımızı ifade edebilirim” dedi.

    ‘Kovid için koruyucu ve tedavi edici uygulamalar yapıyoruz’

    Dr. Kınık, Sağlık Bakanlığı ile birlikte Suriye’nin kuzeyinde 8 hastane, 40 da tıp merkezi işletildiğini söyledi. Buraların sürekli ve ücretsiz hizmet üreten merkezler olduğunu belirten Kınık, yine buralarda yaklaşık 3 bin sağlık personelinin çalıştığını bildirdi.

    Kınık, “Kovid için de koruyucu ve tedavi edici uygulamalar yapıyoruz. Suriye içinde bugün bilinen 44 bin kovid vakası var. Bunun 21 bini İdlib ve Halep’in kuzeyinde. Bunlar bizim sağlık merkezlerimizden düzenli hizmet alıyorlar” diye konuştu.

    ‘Suriye hükümetinin kendi bölgesiyle ilgili birtakım girişimleri olduğunu biliyoruz’

    Kınık, Kovid-19 sebepli ölüm oranlarına ilişkin soruyu, “Hastane verisi olarak rakam yok ama ölüm istatistikleri nüfusun genç olmasında dolayı dünyaya göre düşük. Şu an bizim hizmet verdiğimiz kuzey hattında 21 bin vaka olduğu biliniyor. Bunların hepsi hastanede değil. Ağır olanlar hastanede. Solunum cihazları bu hastanelere sevk edildi, karantina çadırları kuruldu” diye yanıtladı.

    Kınık, söz konusu sağlık merkezlerinde Kovid-19’a karşı aşı yapılıp yapılmadığı sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    “Bildiğim kadarıyla Suriye’ye yönelik sınır ötesi bir aşılama programı henüz ilan edilmedi. Bu konuyla ilgili herhangi bir girişim yok. Suriye hükümetinin kendi bölgesiyle ilgili birtakım girişimleri olduğunu biliyoruz ama aşı temini ve istatistiklere bakacak olursak orada da başarılı bir sonuç olmadığı görülüyor.”

    Türkiye’nin yardımları

    Türk Kızılayı Genel Başkanı Dr. Kınık’ın aktardığı bilgilere göre, Türkiye’den Suriye’ye yıllık, 100 bin ton civarı un sevkiyatı yapılıyor. Şimdiye kadar Suriye içine sevk edilen çadır sayısı ise 111 bin. 65 milyon battaniye, giyim eşyasının yanı sıra 3 milyonu aşkın da kişisel koruyucu hijyen kiti dağıtıldı.

    Kınık, “Hayatın normale dönmesi için İdlib’te briket ev diye tabir edilen daha korunaklı, sağlam evler sağlıyoruz. Kızılay ve partnerlerinin inşa ettiği konut sayısı 20 binler civarında. Şu ana kadar Suriye’ye yarım milyon insan döndü. Bu 450 bin insan, bizim de desteklerimizle kendilerine yeni bir hayat kurdular. Suriye’de yıkıntı halinde de olsa kendi evine dönmüş 1.7 milyon insanın da olduğunu ifade edebilirim” dedi.

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    Etiketler:
    Kovid-19, Mülteci kampı, Mülteci, İdlib, Halep, Şam, iç savaş, Suriye, Türk Kızılayı, Türkiye
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