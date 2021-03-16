Rusya: Türkiye'nin Suriye'ye askeri takviye yapması endişe verici

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, TSK'nın Rakka bölgesine askeri teçhizat konuşlandırması ve tahkimat işleri yürütmesinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksandr Karpov, bugünkü basın brifinginde Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi.

Karpov, yaptığı açıklamada "Rusya, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Rakka bölgesinin Ayn İsa yerleşimi yakınlarına askeri teçhizat takviyesi yapması ve tahkimat çalışmalarını yürütmesinden son derece endişeli" ifadelerini kullandı.

Karpov, "Bu eylemler, mutabakat zaptının kurduğu statükoyu ihlal ediyor ve iki tarafın Suriye ihtilafının çözümü yönündeki çabalarını bozuyor" dedi.

Rus komutan, son 24 saatte Türkiye'nin kontrolündeki yasa dışı silahlı oluşumların ateşkes ihlalinde bulunmadığını da sözlerine ekledi.