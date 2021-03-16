İdlib'de Türk yetimhanesinde kalan Suriyeli kadın: Burada hiçbir ihtiyacımız eksik bırakılmıyor

Suriye'nin Hama kentinde eşi ve evini kaybettikten sonra İdlib’teki el-Ardia yetimhanesine yerleşen Aliye el-Muhammed, yardımlarından dolayı Türkiye’ye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, "Burada hiçbir ihtiyacımız eksik bırakılmıyor" diye konuştu.

Mart 2011'de başlayan ve 1 milyonu aşkın kişinin hayatını kaybettiği Suriye’deki iç çatışmalar nedeniyle, milyonlarca sivil evlerini terk edip, göç etmek zorunda kaldı.

Göç eden Suriyelilerin bazıları ise Türk Kızılay, AFAD ve diğer sivil toplum örgütlerinin kurduğu yetimhanelerde yaşıyor.

3 yıl önce Suriye’nin Hama kentine düzenlenen bombardımanda eşi Halid el-Muhammed’i kaybeden Aliye el-Muhammed de, biri zihinsel üç çocuğu ile İdlib’teki el-Ardia yetimhanesine yerleşti.

Başta süt ve yumurta olmak üzere aylık gıda ve hijyen kolisi yardımında bulunulan el-Muhammed ailesi, Türk Kızılay’ın ‘Sevgi Butik’ adı altında kurduğu işletmeden de giyim ve kışlık kömür ihtiyaçlarını karşılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

Eşinin vefat etmesinin ardından bir süre ailesinin yanında kaldığını belirten el-Muhammed, "Daha sonra bu tarz yetimhanelerin olduğunu öğrendim. Başvurumuz kabul edildikten sonra çocuklarımla birlikte el-Ardia’ya yerleştik. Hayat zor geçiyor ama çok şükür hiçbir sıkıntımız yok. Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yardımları için çok teşekkür ediyorum. Hiçbir ihtiyacımızı eksik bırakmıyorlar" diye konuştu.