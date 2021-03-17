Suriye devlet ajansı: Hava savunma sistemleri Şam'da İsrail saldırısına karşılık verdi

Suriye medyası, başkent Şam'da hava savunma sistemlerinin İsrail tarafından düzenlenen füze saldırılarına yanıt verdiğini duyurdu.

SANA'nın haberinde, "Hava savunmamız, Şam semalarında bir dizi düşman füzesini düşürdü" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı muhabiri, sosyal medya üzerinden saldırılara ilişkin görüntüleri paylaştı.

​Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzelerin işgal altındaki Golan yönünden ateşlendiği, saldırılarda ölen ya da yaralananların olmadığı ve yalnızca maddi hasar meydana geldiği belirtildi.