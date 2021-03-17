Suriye devlet ajansı: Hava savunma sistemleri Şam'da İsrail saldırısına karşılık verdi

Suriye medyası, başkent Şam'da hava savunma sistemlerinin İsrail tarafından düzenlenen füze saldırılarına yanıt verdiğini duyurdu.
SANA'nın haberinde, "Hava savunmamız, Şam semalarında bir dizi düşman füzesini düşürdü" ifadelerine yer verildi.
#عاجل | مراسل #سانا: دفاعاتنا الجوية تسقط عدداً من صواريخ العد.وان في سماء #دمشق pic.twitter.com/7hMoYfL07c— سانا عاجل (@SanaAjel) March 16, 2021
Öte yandan Lübnan merkezli Al Mayadeen kanalı muhabiri, sosyal medya üzerinden saldırılara ilişkin görüntüleri paylaştı.
March 16, 2021
Suriye Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, füzelerin işgal altındaki Golan yönünden ateşlendiği, saldırılarda ölen ya da yaralananların olmadığı ve yalnızca maddi hasar meydana geldiği belirtildi.
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