İsrail'de çıplak Netanyahu heykeli polisi alarma geçirdi

İsrail'in Tel Aviv şehrine dikilen Başbakan Netanyahu'nun çıplak heykeli şehri alarma geçirdi. İlk etapta heykelin etrafı parmaklıklarla çevrilirken, daha sonra polis ekipleri tarafından kaldırıldı.

Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, bu sabah İsrail'in Tel Aviv'deki Habime Meydanı'ndan geçenler çömelmiş ve çıplak Benyamin Netanyahu heykeli ile karşılaştı.

Meydandan geçenlerin şaşkın bakışlarına neden olan bronz heykelin etrafı polisler tarafından önce parmaklıklarla çevrildi daha sonra ise kaldırıldı.

Kim tarafından yapıldığı henüz belirlenemeyen 'İsrail Kahramanı' isimli heykelin 6 ton ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda olduğu belirtildi.

A statue portraying Prime Minister Benjamin @Netanyahu squatting and seemingly relieving himself was erected in @TelAviv's Habima Square Wednesday morning, a week before the elections.https://t.co/isDtVlk4Nv — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) March 17, 2021

​Netanyahu, 23 Mart'ta yapılacak seçimlere hazırlanırken, heykelin protesto amaçlı yapılmış olabileceği tahmin ediliyor. Zira, hakkında üç ayrı yolsuzluk dosyası olan Netanyahu, geçen yıl çok kez protesto edilmişti. Davaların tarihinin seçimlerden sonraya ertelenmesi de tepki çekmişti.

Sağ görüşlü Likud Partisi'nin Lideri Netanyahu, 14 yılı aşkın süredir başbakanlık yapıyor. Netanyahu, İsrail tarihinin en uzun süre hizmet veren başbakanı.