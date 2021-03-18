UAEA: İran, gelişmiş santrifüjlerde uranyum zenginleştirmeye başladı

UAEA, üye ülkelerle paylaştığı 15 Mart tarihli raporda Tahran'ın Natanz kentindeki yeraltı tesisinde gelişmiş IR-4 santrifüjler dizisi üzerinde uranyum zenginleştirdiğini belirtti.

UAEA, İran'ın uranyumun zenginleştirme için santrifüjlere uranyum heksaflüorürü şeklinde girildiğine dikkat çekti.

Reuters'in aktardığına göre İran, Natanz'daki yeraltı tesisinde IR-4 santrifüjünün ikinci dizisini kurmayı planlandığını da belirtti.

UAEA'nın açıklaması, İran'ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (JCPOA) olarak da bilinen nükleer anlaşmanın şartlarını bir kez daha ihlal ettiği anlamına geliyor. Nitekim JCPOA'nın şartları, Natanz'daki tesiste IR-4 santrifüjlerinin dörtte biri kadar verimli olan eski IR-1 santrifüjlerinin kullanılmasını öngörüyor. Ancak İran, Temmuz 2020'de bir yer üstü santrifüj atölyesini imha eden bir sabotajın ardından gelişmiş santrifüjleri yeraltına kullanma yoluna gitmişti.

ABD’nin 2018’de İran’ın nükleer programıyla ilgili Ortak Kapsamlı Eylem Planı’ndan çekilmesinin ardından Tahran, 2019’da uranyum zenginleştirme ve araştırma çalışmaları ile ilgili taahhütlerini aşamalı olarak geri çekme kararı almıştı. İran, geçen yılın Ocak ayında bu süreci tamamladığını açıklamıştı.

P5+1 ülkeleriyle İran arasında 2015'te yapılan nükleer anlaşma, Tahran yönetimine uranyumu en fazla yüzde 3.67 zenginleştirebilme izni veriyordu. ABD'nin yaptırımlarına karşı anlaşmadaki taahhütlerini durduran İran zenginleştirilmiş uranyum seviyesini yüzde 4.5 oranında tutuyordu. İran, ocak ayında uranyumu yüzde 20 zenginleştirme çalışmalarına başladığını duyurmuştu.